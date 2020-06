Tildaron de “vulgar” a Natti Natasha por video del tema Qué mal te fue y ella se defendió

junio 8, 2020 - 9:55 am

La cantante dominicana Natti Natasha se defendió de la lluvia de criticas a la que fue sometida por el video de su nuevo sencillo titulado “Qué mal te fue” que muchos catalogaron como “vulgar” y “pornográfico”.

El clip que ella misma dirigió y que lanzó el pasado 31 de marzo, se ve a la reguetonera en bikini cantando y bailando en la piscina de su casa en Miami. Grabado en vertical, el video al parecer molestó a seguidores y detractores por mostrar a Natti Natasha en tanga, con sus senos apenas cubiertos por su larga cabellera.

También criticaron que muestra sus glúteos y toca sus partes íntimas.

“Yo siempre me he expresado de la manera que me quiero expresar. En ese momento yo me sentí extra cómoda como estaba, tampoco fue planeado así”, comentó la intérprete en el en programa El Gordo y la Flaca.

“Simplemente estaba en mi casa y me sentí cómoda conmigo y con mi cuerpo, no lo vi como algo vulgar”, acotó sobre el clip, que ya ha conseguido más de 7 millones de visualizaciones en YouTube.

Ante la ola de criticas por la canción y el audiovisual, Natti Natasha recibió el apoyo de varios de sus colegas, entre ellos el duro del reguetón Daddy Yankee. “A la que no le gusta no la consuma. Aquí la doble moral es cosa de todos los días. Si lo hace Natti Natasha es vulgar, pero si lo hace una artista extranjera es arte y versatilidad”, tuiteó Yankee.

Vea aquí el video:

Agencias