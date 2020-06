Thalía dejó al descubierto su increíble vestidor: Zapatos, joyas y mucha ropa (FOTOS)

junio 11, 2020 - 10:00 am

Son muchas las famosas que dejaron al descubierto el interior del hogar, y sorprendieron al mostrar sus increíbles vestidores. Una de ella es Thalía, quien mostró su colección de zapatos y ropa, que guarda en un lujoso vestidos en su mansión.

En el vestuario de Thalía predomina el color blanco, que es el color predominante de todo el amoblamiento del lugar. La artista tiene todas sus prendas colgadas en perchas, divididas por secciones de vestidos, abrigos y demás atuendos. En la sección de abajo de este mueble, están colocadas las lujosas carteras de la cantante.

También la habitación tiene en el centro un mueble en el que tiene expuestas todas sus joyas, que se pueden apreciar por su organización, teniendo distintas secciones. De esta forma, la gran cantidad de pulseras son expuestas mientras que en los cajones se guardan los demás accesorios de lujo.

En otra sección de la habitación, está una subdivisión donde Thalia tiene acomodados sus cientos de pares de zapatos. La gran mayoría de ellos están acomodados en estantes transparentes colocados en las paredes del lugar. Pero también, tiene otros colocados en muebles, acomodados prolijamente.

Y como no podía faltar, también Thalía una sección de maquillaje, los cuales están organizados por color de sombras como así también por producto, teniendo todo muy ordenado para poder un rápido alcance de cada cosa. La artista dejo conocer un poco más de su gran colección de ropa, que no duda en usar en cada evento en el que luce looks que siempre llaman la atención.

Agencias