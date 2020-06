“TENÍA MIEDO” La declaración del actor Nacho Vidal, tras ser detenido por muerte de fotógrafo famoso

junio 17, 2020 - 9:21 pm

Salió a la luz la declaración más reciente que hiciera el famoso actor porno Nacho Vidal ante la justicia tras ser detenido por la muerte de un fotógrafo famoso.

Durante su audiencia contó detalles claves de todo lo que ocurrió poco antes de la muerte del fotógrafo José Luis Abad tras consumir veneno de sapo para “desintoxicarse”.

“Yo no sabía que José Luis había tomado alcohol ni cocaína. Él me dijo que no había tomado nada. No lo comprobé porque no soy ni su médico ni su chamán”, dijo Nacho Vidal.

El actor erótico habría contado que en medio del rito chamánico para curar sus adicciones José Luis dejó de respirar, pero que junto a sus acompañantes trataron de reanimarlo.

Nacho Vidal dijo: “Cuando José Luis cayó al suelo vi que entraba en catarsis y no respiraba. Le abrí la boca y le soplé dentro. Le tiré agua en la nariz y reaccionó y empezó a revolcarse por el agua. Seguí tirándole agua para que siguiera despierto y no dejase de respirar”.

Al momento en que el fotógrafo deja de respirar “empezó el pánico” -dijo- mientras además agregó que intentó reanimarlo con respiración boca a boca y masajes en el pecho.

“Cuando vi que no funcionaba le dije a mi prima que dejara de grabar y que llamara a una ambulancia (…) En el caos le dije a Miguel que recogiera todo. Me puse muy nervioso. No sé si reaccioné así por miedo o por terror, pero lo hice sin que hubiera una premeditación de esconder nada”, confesó Nacho Vidal ante el juez según información difundida por Telecinco.

El actor explicó que el fatal ritual se basa en la inhalación de los vapores del veneno de un sapo que hacen personas para superar sus adicciones a las drogas.

“La sensación que produce es el de disociación entre el cuerpo y la mente y algunas personas en esa disociación se olvidan de respirar”, agregó .

Nacho Vidal reconoció que el mismo ya había probado el ritual. “Cada uno tiene sus motivaciones. Yo lo hice porque era adicto a la cocaína y me ayudó a superarlo. Creo que José Luis también era adicto y que también buscaba salir de eso”.

“José Luis no me pagó nada”, dijo, lo que sería una declaración, que de ser cierta eximiría al actor de cine para adultos de cualquier culpa sobre la muerte de José Luis Abad.

El hecho ocurrió en julio de 2019 en la localidad valenciana de Enguera, pero en medio de las investigaciones fue detenido el pasado 3 de junio.

