"Tenemos 600 casos potenciales de covid-19 en Maracaibo" : alcalde Willy Casanova

🚨 ATENCIÓN 🚨 . Hemos puesto todo nuestro esfuerzo para contener el brote de #COVID_19 en la ciudad, pero el relajamiento excesivo ha generado números preocupantes de personas contagiadas con el virus. Los casos por parroquias y comunidades con mayor números de contagios de COVID-19 en Maracaibo son . Cristo de Aranza. Pomona. Sabaneta. La Fortaleza. Barrio Ricardo Aguirre. El Progreso. Las Pirámides. Altamira Sur. Fundación Mendoza. Barrio La Chinita. Cacique Mara. Los Postes Negros. Monte Santo. 12 de Octubre. Puerto Rico. Barrio San José. Cañada Honda. Terrazas del Lago. Arismendi. Socorro. Venancio Pulgar. Pinto Salina. Barrio Camino Real. 12 de Marzo. Nuevo Horizonte. José Felix Rivas. Carmelo Urdaneta. Bicentenario Libertador. Armando Molero. Francisco Eugenio Bustamante. Cuatricentenario. Lomitas Del Zulia. Raúl Leoni. Felipe Hernández. San Agustín. Los Altos. La Montañita. Hato Verde. La Lechuga. Manuel Dagnino Lomas de la Misión. María Concepción Palacio. Los Andes. Lago Azul. San Pedro. Altos de La Vanega. Chiquinquirá Indio Mara. San José. Baralt. 1 de Mayo. Nueva Delicias. El Paraiso. Nueva Vía. El Saladillo. Plaza Las Madres. Debido a esta alarmante situación estaremos anunciando nuevas medidas el próximo lunes, para fortalecer los protocolos y acciones ante el brote de coronavirus en Maracaibo. #MaracaiboRenace #Maracaibo #Zulia #Caracas #Venezuela @nicolasmaduro