Surfistas en california guardan ocho minutos y 46 segundos de silencio en honor a George Floyd (Video)

junio 15, 2020 - 11:34 am

Surfistas de California formaron una gran cadena por la paz en el Tourmaline Surf Park en Pacific Beach, San Diego en honor a George Floyd, el hombre afroamericano asesinado por un policía de Minneapolis el pasado 25 de mayo.

En un video difundido por la ABC se muestra a los deportistas concentrándose dentro del agua de la playa del Pacífico.

Durante ese momento guardaron ocho minutos y 46 segundos en silencio en honor a Floyd.

Desde la muerte de Floyd se inició en el mundo entero una campaña contra el racismo y la discriminación, además de denunciar los abusos y excesos en las actuaciones policiales que ocurren en Estados Unidos.

A la campaña se han unidos reconocidas estrellas del mundo de la actuación, deporte, así como influencers, que rechazan la discriminación en cualquier forma y expresión.

PADDLE FOR PEACE: Surfers hold 8-minute moment of silence in honor of George Floyd. https://t.co/n8MVWCYISn pic.twitter.com/78DZS0ZCpq

— ABC News (@ABC) June 15, 2020