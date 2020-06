Sin vendas, Daniela Álvarez muestra cómo quedó su pierna luego de la amputación

junio 15, 2020 - 8:48 pm

Daniela Álvarez se recupera satisfactoriamente, a tres días de haber sido operada para amputarle su pierna izquierda. Así lo dio a conocer a través de sus redes sociales, agradeciendo el apoyo de su familia.

«Con mis dos hombres favoritos en el mundo que me ayudan a recuperarme día a día con su amor y compañía”, escribió en Instagram la expresentadora de Caracol TV, refiriéndose a Ricki y Gustavo Álvarez (hermano y papá, respectivamente).

Enseguida, Daniela —que este domingo también compartió fotos de su “nueva versión”— les contó a sus seguidores cómo ha estado.

«Aquí voy mi gente linda, mi tercer día de recuperación, no he llorado ni un segundo (creo que solo una vez y fue por el dolor tras la cirugía ) yo estoy feliz de estar en este mundo para disfrutar de la vida y de ustedes», escribió en la red social la exseñorita Colombia.

Daniela ha demostrado valor y optimismo en esta dura prueba que le ha tocado experimentar, y que ella defina como una «nueva vida».

«Amo mi cuerpo igual que antes, estoy feliz de estar aquí en este mundo para superar todos los retos que vienen en mi nueva vida. Se que de la mano de Dios todo lo lograré», señaló tras la operación.

Qué le sucedió a Daniela Álvarez

La exreina informó a sus seguidores a través de un video, previo a la operación, sobre sus problemas de salud.

“Cuando los médicos entraron a sacarme esta masita se dieron cuenta que estaba pegada a la aorta. Cuando me fueron a retirar la masita, mi aorta se cerró. Tuve una segunda operación, donde los doctores me hicieron una reconstrucción de la aorta, que no funcionó bien con mi cuerpo. Tuve una tercera operación donde la aorta quedó muy bien pero me causó una isquemia desde la parte de mi ombligo hasta los pies”, manifestó en la parte inicial Álvarez.

“Gracias a Dios mis piernas están bien, pero mis pies se vieron afectados, especialmente el izquierdo. La isquemia no permitió que llegara sangre a mi pie izquierdo y eso me llevo a una cuarta cirugía, pero nunca logró llegar la sangre suficiente. Debido a esta situación, mañana tendré mi última operación, donde tendrán que quitarme mi pie izquierdo. Podría yo tener un pie, pero no sería un pie funcional. Tomé la decisión de tener un pie funcional, una prótesis que me deje bailar, correr bicicleta, nadar, todas las cosas que me gustan”, concluyó la también modelo.

El relato de la expresentadora de Caracol Televisión conmovió a miles de personas en esa red social y generó comentarios de admiración hacia ella.

Noticia al Día

con información de Pulzo