«Siguen con la posición de siempre, bloqueando cualquier solución»: Guaidó sobre posible designación del CNE por el TSJ

junio 11, 2020 - 11:55 am

Este miércoles 10 de junio el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó, informó en exclusiva para El Diario que ha habido “contactos” entre los integrantes del Comité de Postulaciones de la AN y representantes de la administración del presidente Nicolás Maduro.

Detalló que esos contactos son para discutir sobre la conformación de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE).

«Les hemos dejado claro (al régimen) que no nos prestaremos para un fraude y que solo reconoceremos un CNE independiente nombrado por la AN”, dijo el Jefe del Parlamento.

Asimismo, señaló: En el comité de postulaciones hay representantes de todas las fuerzas políticas, incluido el PSUV, así como la sociedad civil.

Guaidó detalló que, «en el marco de la labor del comité, se han realizado contactos entre representantes de Maduro y representantes de la AN. Aunque son contactos informales, no dejan de ser relevantes porque reflejan algunas realidades importantes: Primero, que no están tan seguros de avanzar como sea con el nombramiento de un CNE a trocha y mocha a través del falso TSJ. Si se sintieran tan fuertes, ya lo habrían hecho. Con esto no quiero decir que no lo harán, pero pareciera que primero van a intentar disminuir los costos de esa decisión, porque saben que dar ese paso los llevaría a una nueva crisis, tal como les paso con el fraude presidencial de 2018. La segunda realidad que refleja es, que más allá de los contactos, siguen con la posición de siempre, bloqueando cualquier solución real. No hay un solo planteamiento que pueda significar una solución de fondo. Ante esa realidad, les hemos dejado claro que solo reconoceremos un CNE independiente nombrado por la AN, que no nos prestaremos para un fraude, que se olviden de eso. Si no lo hicimos en 2018, menos lo vamos a hacer ahora que tenemos el respaldo del mundo y que existen peores condiciones».

Continuó: «Lo hemos dicho y lo mantenemos, y se lo hemos dejado claro a todo el mundo. La única institución que puede nombrar al CNE y que garantiza que tenga reconocimiento nacional e internacional es la Asamblea Nacional. La dictadura puede intentar repetir cualquier fraude y puede intentar tal vez hacer lo mismo que hicieron en 2018 y el resultado será igual para ellos».

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Noticia al Día/El Diario