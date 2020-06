¡Sigue la novela! Marjorie de Sousa demandó de nuevo a Julián Gil

Gil dijo que se decidió a hablar después de la publicación del comunicado de Marjorie en donde la actriz venezolana ni siquiera había tenido el valor de decir que el proceso legal que emprendió es para quitarle la patria potestad de Matías.“No puedo entender la desfachatez, descaro, la falta de moral y falta de amor hacia Matías, donde giran un comunicado de prensa notificando que había un proceso abierto desde en enero sobre una demanda para quitarme la patria potestad”.

Gil entonces explicó que cuando una madre decide emprender un proceso así es porque el padre sea violento, “atente contra el niño, que el padre esté preso, sea adicto al vicio de drogas, alcohol”. El actor leyó parte del comunicado y señaló que Marjorie no había tenido el valor de especificar de qué se trataba el asunto. «Le tiene que dar vergüenza decirlo, disfrazan el comunicado, es una demanda que tiene ya como 7-8 meses».

Aseguró que todo el asunto es un “capricho” de ella y dijo seguir sin entender por qué no puede ver a su hijo. «Quiero que me diga cuáles son las razones por las que no puedo compartir o tener una vida saludable con mi hijo» Julián Gil auguró que Marjorie logrará quitarle la patria potestad del niño por “manejo de influencias, poder, corrupción en el sistema judicial de México y todas las demás artimañas que están dispuestos a hacer”.

Amenazas

Dentro del live, de 20 minutos de duración, Gil reveló las razones por las que se fue de México, donde ya tenía una carrera consolidada.

«Tengo una grabación de una reunión que hubo donde a mí se me amenazó de que si yo peleaba la patria potestad yo me atenía a las consecuencias, porque la señora tenía unos padrinos y mucho poder. ¿Por qué me fui de México? Me fui de México porque se me amenazó y todavía se me sigue amenazando. Yo amo México, mi carrera estaba en México, mi vida estaba en México. Me tuve que ir por la presión. Expuso que se le acusó de narcotraficante para que fuera a dar a prisión y así poderle quitar la patria potestad, pero como no lo lograron se valieron de otras artimañas.

¿Para que yo quiero la patria potestad de mi hijo si no me sirve de nada, hoy la tengo y solo me sirve para pagar pensión, pagar pensión, pagar pensión, soy una chequera. Lamentó además, que en el comunicado ni siquiera usen su apellido para referirse al niño, que tiene tres años y medio. “A Matías le corre la sangre Gil”.