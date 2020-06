Shakira pidió a Barranquilla civismo ante el COVID-19

junio 30, 2020 - 5:38 pm

Shakira hizo este martes un llamado a los habitantes de su natal Barranquilla, uno de los principales focos de la pandemia del coronavirus en Colombia, para que sean «más cívicos» y saquen a esa ciudad de la crisis que vive por la emergencia sanitaria.

«Ahora más que nunca tenemos que ser más cívicos, más ordenados, más unidos para poder sacar a nuestra gente adelante, para poder salir a las calles de nuestra Barranquilla y de nuestra región del Atlántico a celebrar el triunfo sobre esta pandemia con la alegría que nos caracteriza», dijo Shakira en un video publicado por la Fundación Pies Descalzos.

En Barranquilla al menos 12.360 personas se han contagiado de COVID-19, de las cuales 645 fallecieron y 3.845 superaron la enfermedad.

En Atlántico, departamento caribeño del cual esa ciudad es la capital, hay 22.777 casos confirmados y han muerto 1.107 pacientes, incluidos los de Barranquilla.

En ese sentido, Shakira manifestó: «esta pandemia está afectándonos gravemente y tenemos que parar este virus que tan fácilmente se contagia. ¿Cómo? Con el lavado de manos, el uso de mascarillas y quedándonos en casa».

«Sé que es muy difícil pero hay que intentarlo con todas nuestras fuerzas, por las miles de vidas que están en juego», aseveró la cantante barranquillera.

El pasado 22 de junio, la actriz Sofía Vergara, que también nació en esa ciudad caribeña, manifestó que la «situación en Barranquilla se está poniendo un poquito difícil, ha habido muchísimos casos últimamente y se está saliendo de control el virus», por lo que hizo un llamado a los ciudadanos a quedarse en casa.

«Tenemos que hacer un esfuerzo, les hago un llamado para que traten de hacen un esfuerzo de quedarse en su casa, yo sé que no es fácil, me estoy volviendo loca», dijo la intérprete de Gloria en la comedia «Modern Family» en un video divulgado por la Alcaldía de Barranquilla.

Agregó: «Yo sé que hay gente que tiene necesidades, que no se pueden quedar en su casa porque tienen que salir a trabajar. Entonces los que sí pueden quedarse en casa por favor quédense en casa: no salgan a rumbear, no salgan a pasear, que este no es momento. No vale la pena arriesgar a nuestra familia, a la gente que uno quiere, por salir a dar un paseo».

