Shakira muestra sus habilidades sobre una patineta

Shakira ha aprovechado la cuarentena al máximo. Si hace unas semanas la veíamos aprendiendo filosofía, ahora ha querido mostrarnos sus dotes sobre una patineta.

En un vídeo publicado por ella misma en su cuenta de Instagram y Twitter, la colombiana aparece haciendo piruetas en la patineta por el paseo marítimo que une Gavá y Casteldefels.

La artista colombiana causó sensación entre sus millones de seguidores, quienes la elogiaron. La intérprete de grandes éxitos como: Waka waka, Chantaje, Me gusta, La bicicleta, La tortura, entre otros no deja de ser noticia y su fama sigue en la cima aún en confinamiento.

Vea aquí el video:

My new hobby: it was either this or pottery 😉 pic.twitter.com/ujQ5CsCT7E

— Shakira (@shakira) June 16, 2020