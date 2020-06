Sergio Agüero le diría adiós a la temporada por una lesión en la rodilla

junio 23, 2020 - 2:03 pm

La estrella argentina del Manchester City Sergio Agüero viajará a España para examinar la lesión en la rodilla izquierda que sufrió el lunes en el triunfo 5-0 ante el Burnley, informó este martes el vigente campeón inglés.

«Agüero sufrió una lesión en la rodilla izquierda en la victoria 5-0 contra el Burnley de anoche. Sergio viajará a Barcelona para ser examinado por el Doctor Ramon Cugat», señaló el City en un comunicado.

«Los estudios que me realizaron esta mañana confirmaron una lesión en la rodilla izquierda. Una lástima pero estoy de muy buen ánimo para afrontar todo y volver de la mejor manera posible. Gracias a todos por los mensajes», añadió el goleador en su cuenta de Twitter.

El argentino recayó de un problema que le había lastrado durante un mes. En la primera parte se quejó de la rodilla izquierda tras una falta de Ben Mee.

Después de la goleada del City, su técnico Pep Guardiola reconoció que la temporada del ‘Kun’ podría haber finalizado. El jugador de 32 años se encontrará con el Doctor Cugat, que conoce a Guardiola desde sus días en el Barcelona y que antes trató a dos Citizens, el antiguo capitán Vincent Kompany y el mediapunta Kevin De Bruyne.

Puedes leer: Manchester City golea 5-0 al Burnley y obliga al Liverpool a esperar

Sergio Agüero, máximo goleador de la historia del City, sumaba esta temporada 23 dianas contando todas las competiciones. El City, segundo en la Premier virtualmente ganada por el Liverpool, visita el jueves al Chelsea. El domingo jugará los cuartos de la Copa de Inglaterra ante el Newcastle.

🚨 INJURY UPDATE 🚨@aguerosergiokun suffered damage to his left knee in our recent 5-0 win over Burnley.

The striker will now travel to Barcelona to see Dr Ramon Cugat for further examination.

Everyone at City wishes Sergio the best with his recovery. 💙

🔵 #ManCity pic.twitter.com/hzOFOqybsv

— Manchester City (@ManCity) June 23, 2020