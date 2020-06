¿Será una maldición? La muerte de los hijos de Diomedes Díaz en accidentes de tránsito

junio 29, 2020 - 6:19 pm

Desde que murió el segundo hijo de Diomedes Díaz, Moisés “El travieso”en un accidente de transito, algunos medios de comunicación se han hecho eco de los rumores sobre una supuesta maldición que involucra a los hijos del fallecido cantante.

La espeluznante condenación, que algunos seguidores de la familia y medios comentan; se debe a que La leyenda del vallenato, le hizo una promesa a la Virgen del Carmen, al ofrecerle la construcción de una iglesia en Valledupar; como quedó registrada en el tema Volver a Vivir, promesa que no cumplió y se dice que ambos hijos perdieron la vida porque Diomedes Díaz, los encomendó a la misma santa.

Lo cierto es que, la dinastía Díaz se ha visto envuelta en terribles tragedias que los han marcado de manera significativa.

Lea también: Servando Primera recibió reconocimiento de La Academia de los Latin Grammys

Fue en abril de 2017 que falleció Martín Elías en un horrible accidente tránsito y tres años más tarde en el mismo mes, perdió la vida Moisés. Los comentarios y especulaciones no se hicieron esperar y más de uno confiesa que se trata de un misterio y que las coincidencias hacen poner la piel de gallina a cualquiera.

Ante estas especulaciones Kelly Elvira, también hija del ídolo del vallenato, habló para la revista chilena Vea, sobre las inesperadas muertes de su hermanos y no perdió la oportunidad para decir que ese tema es absurdo y que solo es algo que inventó la gente.

Igualmente aclaró: “Dios no es castigador, él no nos va a castigar por algo que no hemos hecho. La Virgen está llena de virtudes… No es fácil que digan que nuestra familia esta maldita”.

Además, comentó que si harán realidad el compromiso de Diomedes Díaz con la Virgen, pues aseguró que si construirán el templo aunque no sea muy grande pero que no lo harán por miedo: “No la vamos a hacer porque estemos asustados, sino por cumplir su deseo. Además, es una bonita obra», concluyó.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Revista Ronda/ Noticia al Día