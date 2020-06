Ser Periodista desde la perspectiva de todos los que ejercen esta bonita profesión

junio 27, 2020 - 11:05 am

«Las escuelas de periodismo enseñan todo lo que tiene que ver con el periodismo, menos el oficio». Gabriel García Márquez.

El Día Nacional del Periodista en Venezuela, reconoce la labor que los comunicadores sociales realizan en pro de la libertad y la veracidad.

Cabe destacar que es un homenaje a la primera edición de “El Correo del Orinoco”. Este periódico había sido fundado por Simón Bolívar en compañía de Juan Germán Roscio, Cristobal Mendonza y otros partidarios de la gesta libertaria.

Es por eso que hoy 27 de junio Noticia al Día honra a los protagonistas y grandes luchadores que ejercen esta profesión, ademas del importante trabajo de llevar información a la población venezolana y el mundo entero.

“Ser periodista desde la perspectiva de”…

Josue Carillo:

Ser periodista es: ver el enfermo, buscar al médico para que diga el diagnóstico, parir las medicinas explicando que no tiene como comprarlas, criticar si los demás no ayudan y si se muere hacer la «notica» necrológica y, todo eso hacerlo sin que el enfermo sea familia de uno. También es tener un radar detector de tragedias y comprobar siempre las cosas así se la cuente la madre de uno.

María Isabel Colina:

Para mi ser periodista es sinónimo de vocación, pasión, entrega y constancia. Es un maravilloso oficio, en el que puedes desenvolverte en el área que desees, radio, televisión, prensa y web.

He tenido la fortuna de destacarme en casi todas las áreas, como redactora para un periódico, cubrir eventos, escribir para una página web y presentar programas de radio y de televisión. Cada una de las facetas las he disfrutado al máximo y no me arrepiento ni un solo día de mi vida de haber escogido esta profesión.

En esta y en otra vida, volvería a ser periodista. Actualmente soy locutora del programa “Menos de lo mismo” en La Mega 99.7fm (Circuito Unión Radio Zulia).

Alejandro Ordoñez:

Lo que somos nos define, lo que hacemos se convierte en la evidencia de los principios y valores que se convierten en nuestra huella personal. He aprendido el oficio del periodismo a través de mis maestros en los tiempos de estudiante, pero sobre todo de cada uno de los personajes que he entrevistado, cada uno me ha mostrado su mundo desde sus referencias, experiencias y creencias. El tiempo dibuja la trayectoria de un periodista y su credibilidad descansa en su honestidad comunicacional, en sus criterios profesionales, en la responsabilidad del liderazgo que desarrolla y su influencia. Después de 35 años contando historia, cada vez me enamora más reinventar nuestra profesión y encontrarme con tantas bendiciones ocultas y compartirlas con mis colegas, seguidores y compañeros de aprendizajes.

@soyaleordonez

Claudia Mariz:

Hoy en día somos héroes de lucha y con responsabilidad, integridad, valores y mucha pasión, podemos hacer cambiar la percepción de muchos sobre distintos hechos. Somos la guía y el ejemplo de quienes nos leen, escuchan o ven. Y por ello, tal como le dijo el Tio Ben a Peter Parker, «Un gran poder conlleva una gran responsabilidad».

Como periodistas hoy en día alzamos nuestra voz para denunciar las injusticias, dar voz a los que no tienen voz, y pelear por hacer justicia, por miles, o a veces, por un solo hombre, mujer o niño.

Hoy en día somos héroes en silencio enfrentando tantas adversidades que el mundo atraviesa y con mucho entusiasmo y vocación asistimos a cumplir con nuestro trabajo informar, educar y entretener.

Feliz Día del Periodista.

Lennys Moreno:

Bueno.. Ser periodista es una de las experiencias más enriquecedoras. Es ver en primera fila, frente a ti, los hechos más importantes. Hablar con los protagonistas de la noticia, desde todos los ámbitos, te enriquece como persona y te ayuda a entender de cerca la necesidad del ser humano y de la sociedad. Hablar tanto con el que denuncia por el estado de sus calles, como con la madre a la que le mataron un hijo y pide justicia, con empresarios que piden mejoras de medidas para poder trabajar, políticos de todos los bandos, son cosas que te enriquecen y abren tanto tu visión la lucha y el reclamo, se mantiene por un periodismo libre con libertad de prensa se garantizan los derechos humanos desde todo punto de vista.

Jorge Fernandez

Ser periodista es tener la oportunidad de proyectar lo que ocurre con responsabilidad de en relación con el publico al cual te estas dirigiendo, ofreciendo un servicio que es la información, sin duda alguna todos el tenemos el derecho de saber que está ocurriendo alrededor del mundo , entonces en los periodista recae esa misión de llevar consigo la responsabilidad de una información justa y balanceada.

Johsué Morales:

Ahora más que nunca los periodistas debemos ejercer el oficio con corazón y valentía, estamos sumergidos en un momento complejo, donde debemos ser portadores de noticias reales. “El mejor oficio del mundo” debe ser una frase con la que podamos idealizar un mundo mejor. Comunicación es todo, desde una mirada de un entrevistado hasta la persona que necesita un servicio público. Si desarrolláramos más el valor de ser honestos y mostrar el lado humano, la sociedad sería otra. A mis colegas, sinceramente les digo que somos valientes por ser quienes somos. El qué?, Cómo? Cuándo? Dónde? Queda corto para las respuestas que debemos dar a los que tienen sed de ser informados con ética y profesionalismos. Dejemos de un lado el súper yo y comuniquemos con un verdadero propósito, formar parte de la historia.

@johsueoficial

Griselda Delgado:

Para mí ser periodista es una gran responsabilidad, las personas confían en tu criterio y en la información que transmites, pero también ser periodista es servir a los demás, desde tus espacios, colaborar, difundir, apoyar.

No todo es shows y eventos, un verdadero periodista está formado con sensibilidad ante las situaciones de la comunidad.

Productora Luz Radio 102.9 FM – CNP 17.671

Luis Fernando Herrera:

Ser periodista es una forma de vida, pues lo eres las 24 horas del día. Ser periodista es decir lo que otros no quieren que se sepa, porque de resto serían solo relaciones públicas. Ser periodista es simplemente ir más allá de donde todos quieren, pero no solo ir sino regresar e ir nuevamente.

Nunziatina Maugeri Suensverg:

Ser periodista es un compromiso, contigo como persona y con la sociedad, que está ávida de querer saber todo lo que ocurre, de buscar respuestas y soluciones a lo que sucede, no es solo publicar una nota, sino que está tenga un efecto, que se haga eco y se replique y tenga que llegar a todos los lugares para representar a los que no tienen quien lo haga… es una pasión, difícil de ocultar, es un sentimiento que va más allá de las consecuencias…

Angélica González:

Ser periodista es, como dice el “Gabo”, tener la posibilidad de cambiar algo todos los días, pero esta transformación que se propicie debe ser significativa y consciente, hacia tu público de influencia, el cual se nos pierde de vista porque no sabemos a cuántos podemos impactar a través de un mensaje en radio, TV o redes sociales. Es un compromiso constante con las voces de los que necesitan ser escuchados, somos el canal para que sean visibles.

Nuestra tarea en un mundo donde domina la tecnología, y en muchos casos los anti valores, es animar y recuperar la dignidad del hombre íntegro, demostrar que siempre hay una forma de hacer las cosas bien y que ¡sí se puede! Por eso pienso que es importante guiar a las nuevas generaciones de periodistas hacia la integridad, la ética y la responsabilidad de la palabra, sobretodo que sean auténticos! Feliz día a todos los colegas!

Soy Productora y locutora de Metrópolis 103.9FM. Docente en el área de Radio de la Escuela de Comunicación Social-LUZ

@chamosalaire – @vivomaracaibo

Ernestina García :

Ser periodista desde la perspectiva del profesional es un compromiso y responsabilidad con la sociedad porque es mantenerte firme ante los retos de una sociedad polarizada y ganarte el respeto y la confianza del lector depende de tu desempeño al momento de tratar y difundir la noticia. Desde la perspectiva como ser humano es un deber captar y decir la verdad por encima de cualquier interés porque en esta hermosa tarea del periodismo debe imponerse el respeto por quienes con ansias esperan ser informados.

Freidaly Pimentel:

El periodismo se hace con pasión. Ni por dinero, ni por fama, ni por tener la razón. Es darle voz a los que no tienen, es contar la verdad, es informar.

Ana Méndez:

Creo que como comunicadores tenemos una labor social de gran relevancia en estos tiempos dónde lo humano y colectivo toman tanta relevancia… Nuestro trabajo no tiene asidero sin el interés social y comunitario. Siempre digo que estamos llamados a ser factores de cambio y evolución dentro de nuestra comunidad y sociedad. El gran desarrollo de las sociedades viene dado por un viaje inminente de lo individual a lo colectivo y en eso los profesionales de la comunicación tenemos un hermoso rol protagónico que su propia génesis lo justifica! Feliz día colegas!

Mandy Perozo:

Sonara muy trillada esta frase si vuelvo a nacer escogería ser periodista una y mil veces … Es lo que quise siempre!

En esta carrera he pasado por varias fuentes, me inicie en sucesos el 1er día de pasantia. Conocí historias de supervivencias de muchas personas en la fuente de comunidad, pasé por la política, disfrute hacer periodismo de calle, deportes y actualmente la de entretenimiento.

Con esto quiero decir que de cada una de esas fuentes aprendí mucho, sobre todo, a escuchar, a ser la voz del que más necesita, a entretener, conocer historias de las entrevistas que he hecho a miles de talentos y personajes.

Ser PERIODISTA es una profesión de humanismo, saber escuchar y decir con propiedad las cosas. En conclusión :

AMO SER PERIODISTA soy locutora en Fama 93.9 FM y Conductora de TV en Telecolor (regresando a la TV al terminar esta pandemia)



Albert Vielma:

Ser periodista es lo más bonito del mundo, muchas personas piensan que el periodista es solo el que cubre la fuente de política, economía o sucesos, pero no, también hay periodistas que cubren la fuente de entretenimiento y realmente no hay nada más bonito que indagar e investigar hasta llegar al fin de una historia del mundo del espectáculo.

Comunicar, informar y entretener en estos tiempos es tan importante, porque literalmente es la única fuente de respiro que puede tener un lector, televidentes o radioescucha.

Ser periodista es reinventarse, un periodista siempre hará falta en cualquier trabajo, empleo o emprendimiento.

Actualmente me desempeño como animador del programa Zona I transmitido a través de Canal I. y locutor de Encuarenta2 transmitido en Metropolis 103.9FM.

Estefani Urdaneta:

Para mi ser periodista significa todos los días una nueva aventura, en las que a veces nos toca dar buenas o malas noticias.

En mi labor no solo estoy frente a las cámaras, también realizo el trabajo de producción, redacción, edición y muchas veces hasta cámara, porque así somos, no nos ponemos límites. Y a pesar de trabajar con un equipo también somos independientes.

Podrán haber muchos profesionales del Periodismo, pero Periodistas apasionados por su trabajo son muy pocos, por eso cada día me siento más satisfecha con mi trabajo. Y es que el periodismo es el amor de mi vida.

Aprovecho para felicitar a todos mis colegas venezolanos, quienes dentro y fuera del país trabajamos dignamente por una mejor Venezuela.

Angel Bracho:

Ser periodista es… Responsabilidad… Responsabilidad con quien te ve, te lee, te escucha… Responsabilidad para saber qué decir, en qué momento decirlo y cómo decirlo. Responsabilidad para entender que cada cosa que uno diga, tiene repercusión en el consumidor de la noticia o de la opinión. Responsabilidad para saber que lo que se dice y las posturas que se adoptan, traen repercusiones positivas o negativas. Periodista Deportivo, moderador de Fuera de la Cancha Radio Fe y Alegria 88.1 Fm y ZuautoSport Radio URBE 96.3 Fm

Yris Quijada:

Ser Periodista para mi es un honor.. Poder ser parte de la historia y ser portavoz de las comunidades, informar, educar y entretener, sin duda es una gran responsabilidad. Amo esta profesión que me ha permitido tener una visión global del mundo. El llamado es a mantener la integridad y no perder nunca el valor de nuestra misión. «

Locutora de Romántica 92.5FM. @yrisquijada11

Any Vargas:

Ser periodista es mover el lado más humano del mundo, es tener abierto los sentidos ante las calamidades, es reflejar la realidad de la vida cotidiana, es contribuir en formar a las comunidades a través de las noticias, hacer de algo ordinario algo totalmente extraordinario y contar historias, sin la difusión de las historias la dinámica del mundo no se movería igual.

El periodista tiene el poder de mover al mundo, de influenciar en la opinión pública y de transformarse en otra persona, tiene la capacidad de cambiar de piel y de zapatos para dar a conocer las historias que llegan al corazón, para mi ser periodista es un acto de magia, porque eres capaz de hacer aparecer una sonrisa con una historia bien contada en los momentos más difíciles.

José Galiz:

Trabajar en el medio para mí ha sido simplemente una pasión, el comunicar mensajes, el influir en personas. En mi caso en específico que es entretenimiento me siento muy afortunado y agradecido por este don que me regalo Dios de poder desconectar un poco a las personas de la rutina y llevarlas quitar el estrés y hacerles reír… creo que esto es una de las mejores cosas que me han pasado en la vida, y más en mi país, poder comunicar, poder hablar, poder entretener, poder animar, poder hacer radio y ahora poder hacer webshow de YouTube para entretener a la audiencia y más que todo a la de Venezuela es un honor para mí….

Creo que es la mejor decisión que he tomado en mi vida, elegir esto como segunda carrera, aunque la considero más carrera que la primera porque soy ingeniero en electrónica mención telecomunicaciones. «Esto es una bendición definitivamente».

Francys Medrano:

Ejercer esta profesión me ha permitido conocerla desde varios puntos, y compartir con diversas personas en todos los ámbitos sociales, lo mas bonito es contar cada historia que se reflejan en ellas , así como también ayudar a otros y en algunos caso solucionar mas de un problema, no obstante, ser periodista para mi es una labor que llevo día a día, en dar a conocer también las bellezas y toda la riqueza que tenemos en nuestro estado, son tantas cosas que he descubierto en esta hermosa labor que las palabras se hacen cortas y la nostalgia viene en mi cuando de hablar de ser periodismo desde mi perspectiva se trata, he luchado tanto en esto porque no es fácil llevar a cabo esta profesión en la situación actual que vivimos, sigue siendo competitivo.

Pero de todo esto es bonito salir a la calle, y relacionarse con los colegas, aunque como periodista también existen cosas duras y ver diversas noticias que me tocan la fibra humana, estas noticias que duelen, pero que en lo profesional me ha tocado aprender a manejaras.

Hace un año me tropecé con una noticia, que me dolió en el alma porque era alguien cercano que había fallecido, y uno como profesional debe saberse comportar antes esas situaciones , he aprendido mucho en esto del periodismo, tengo ya desde el 2011 graduada 9 años mejor dicho, y cada día que pasa sigo aprendiendo del que esta recién graduado , del que tiene ya tiempo en la carrera, y hasta aprendo de mi misma.

Ser periodista es levantar la voz, es ser también la voz de los que no tienen voz, aunque suene muy trillado es maravilloso tener una libreta y un bolígrafo en mano , hasta un micrófono si te toca, es muy bello ir a pautas maratónicas porque de cada una de esas aventuras quedan grandes experiencias que en un futuro son historia para contarles a mis futuros hijos.

Mairet Barreto:

Ser periodista para mi, es tener en la mano el permiso absoluto para ser ente de cambio ante la sociedad, bien sea desde la información, desde la investigación, desde la voz o desde cualquier tipo de acción que como comunicadora me permite ser ejemplo y aportar valores con ética y responsabilidad.

Ser periodista es entregar el alma, la mente y el corazón al servicio de la verdad, de la lucha y la enseñanza.

Pienso que todas las profesiones deben amarse, respetarse y ser disfrutadas con pasión, y yo me siento orgullosa de llevar el titulo de periodista. Actualmente me desempeño como locutora y productora general de Rumbera Network

«A veces se olvida que la mejor noticia no es la que se da primero, sino la que se da mejor». GGM

Ser periodista es ejercer el “mejor oficio del mundo” así lo describió alguna vez el escritor colombiano Gabriel García Márquez, sin duda alguna ejercer esta profesión exige también mucha responsabilidad, ética e integridad, además que requiere la veracidad de la información que se va a trasmitir, pero no es una tarea sencilla aunque muchos piensen lo contrario, se vive pero se goza y es aquel que se debe a la sociedad y que día a día tiene la capacidad de responder el qué, el quién, el dónde, el cuándo, el cómo y el porqué de lo que sucede en el mundo que nos rodea.

Sin duda alguna felicitaciones a los profesionales de la comunicación, los que día a día nos informan de cada acontecimiento alrededor del mundo entero a través de distintas herramientas, sin dejar a un lado los elementos de la comunicación y las famosas reglas de las 5WH

