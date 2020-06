Sepa que le dice el horóscopo este 24 de junio

junio 24, 2020 - 5:58 am

Este miércoles 24 de junio, inicia el día guiado por los astros en todos los aspectos de tu vida. Esta semana tu economía mejora, pero cuidado en el ámbito del amor, analiza y reflexiona.

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: La persona que amas está tomando actitudes frías y alguien hará lo posible por enamorarte, analiza bien. El acuerdo comercial al que intentas llegar se podría retrasar si no eres claro, cambia de actitud. Número del éxito, 22.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Tendrás una oportunidad para demostrarle a esa persona especial cuánto has cambiado, controla tus celos. Se darán los cambios que esperabas para tu crecimiento económico, no seas negativo. Número del éxito, 2.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Una influencia mágica depurará tu aura y creará un magnetismo desbordante sobre ti, muéstrate espontáneo y aprovecha. El apoyo que esperabas llegará y terminarás el trabajo encomendado. Número del éxito, 14.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Hoy una persona con sentido práctico te hará ver tu actitud errada y decidirás cambiar por el bien de tu vida afectiva. No dejes que el trabajo acumulado te quite las ganas de seguir, animo. Número del éxito, 9.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Las pocas oportunidades que han surgido en lo sentimental te han generado inseguridad, cambia, pronto alguien llegara a tu vida. No te desesperes por realizar esa inversión que tienes en mente, ten paciencia. Número del éxito, 10.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Estás siendo muy condescendiente con la persona que te agrada, cuidado, tu actitud solo generaría que pierda el interés por ti. Ese amigo que te recomendaron no te brindara su servicios, busca el apoyo que necesitas. Número del éxito, 8.

LIBRA: 23 SET. 22 OCT.: Hoy creerás más en ti mismo y lucharás por el cariño de esa persona que quieres, solo así conservarás tu felicidad. No estás viendo los resultados que esperabas en tu labor, cambia de estrategia. Número del éxito, 4.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Cuida tus palabras, volverás a ver a esa persona que te gustaba y podrías hacer comentarios irónicos, evítalo. Estás en el momento ideal para buscar nuevas alternativas laborales, arriésgate. Número del éxito, 5.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Esa persona que te gusta te buscara para empezar un futuro amoroso, ten calma. Una persona joven te ayudará en tus planes de avanzar laboralmente, cuidado, por su inexperiencia podría cometer errores. Número del éxito, 3.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Esa persona que te gusta tiene un pasado sentimental dudoso, dale primero tu amistad, así lo conocerás mejor. Ese acuerdo económico no te está favoreciendo, propón cambios, te ira mejor. Número del éxito, 15.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Tu entorno ignora las bases desgastadas que esconde tu vida sentimental, tómense el tiempo y analicen sus sentimientos. No desembolses dinero en las nuevas estrategias a aplicar en ese negocio, espera. Número del éxito, 6.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Tu elevado ego te llevará a seducir a una persona de la cual no han surgido buenos comentarios, piénsalo. Día competitivo, no obstaculices la razón y cree en tus capacidades, sólo así asegurarás el éxito. Número del éxito, 16.

