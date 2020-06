«Sentí que algo que siempre me abrazaba, se desprendió»: la ‘Malandra Elizabeth’ devastada por la muerte del Fantástico

junio 30, 2020 - 1:07 pm

«Yo puedo decir que existen los amigos, gracias a él», dijo Denny Hernández, mejor conocida como la Malandra Elizabeth, al despedirse de Guillermo Fantastico González, quien falleció este lunes 30 de junio tras perder la dura batalla contra el cáncer.

«Cuando yo tuve el accidente, Guillermo González me llevó a una clínica, sin importar cuánto costara. Cuando murió mi hijo, él se encargó de todo. Yo puedo decir que existen los amigos, gracias a él», comentó Hernández a la periodista Shirley Varnagy.

Denny recordó a Fantástico con un carisma único, lo que le permitía conectarse con el público. De igual manera, dijo que la enseñó»a ser disciplinada y hacer las cosas con amor».

A memoria de la Malandra Elizabeth vino otro significativo recuerdo: «A mí me botaron de un programa porque no quise salir con el director. Guillermo me llamó para hacer el personaje de “La Malandra Elizabeth” y estuve 25 años haciendo este papel. Él me tendió la mano para darme a conocer».

Finalmente, dijo: “Yo no puedo creer el fallecimiento de Guillermo “Fantástico” González. Sentí que algo que siempre me abrazaba, se desprendió” me comenta Denny Hernández».

Haroldo Manzanilla

Noticia al Día