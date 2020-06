Sector comercial maracaibero se prepara para sumarse al plan de flexibilización nacional el próximo 16 de junio

junio 2, 2020 - 6:53 pm

Los representantes de Fedecámaras Zulia expusieron la posibilidad de que el sector comercial metropolitano se reactive dentro del plan de flexibilización nacional a partir del próximo 16 de junio.

El presidente de la federación de cámaras de comerciantes del Zulia, Ricardo Acosta, expresó que el día de ayer, estuvieron en conversaciones con el alcalde Willy Casanova de Maracaibo, así como con el alcalde Dirwing Arrieta de San Francisco, y acordaron el aumento de las medidas sanitarias para controlar la propagación del virus en la entidad. “Están haciendo todos los esfuerzos y de acuerdo a las informaciones que tenemos hoy podemos ya entrar a una fase de restricciones, para que el día 16 poder comenzar con una flexibilización en estos municipios también”, dijo Acosta.

Alegaron que en conjunto con las cámaras de comercio de los diferentes municipios, especialmente los metropolitanos, están trabajando sobre un plan para la post pandemia, donde se evidenciarán cambios para las flexibilizaciones, los protocolos y los planes para poder operar. “El mundo cambio, el Zulia también cambio y el sector empresarial seguro que va a cambiar y se va a amoldar a nuevos tiempos”, comentó el empresario.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Maracaibo, Ezio Angelini, comentó que todas las empresas privadas están en capacidad de cumplir los protocolos necesarios. “Somos los únicos que podemos cumplir el protocolo y estamos preparados para eso, algunos ya los están implementando”, añadió.

El empresario criticó la medida de excluir a algunos municipios del Zulia del plan de flexibilización nacional. “Venimos de 7 años de caída del PIB y ahora esto, a mí me parece que es un poco injusto, en el Zulia hay 108 casos de covid-19 registrados, en Miranda hay 300 casos, ¿Qué diferencia tenemos? Ellos si pueden abrir siendo un sector más pequeño que nosotros que somos un sector productivo más grande. Me parece muy injusto”, señaló.

Recalcó que desde hace mes y medio la CCM ha solicitado la flexibilización y que han presentado trabajos de reapertura por fases, esquemas de protocolo y han realizado conferencias acerca de eso. “Claro que sí abrimos tenemos que abrir con todos los protocolos y todas las normas posibles”, añadió.

“Venimos de un cementerio de empresas, ¿vamos a seguir teniendo más?”, expresó Angelini. Según su criterio, se debe buscar un balance en las actividades económicas del país, en el que el gobierno tome en cuenta al sector privado comercial y buscar un “ganar, ganar” para ambas partes, señaló que hay que entender la dinámica de la economía nacional y que es necesaria la activación de las empresas en la medida de que existe una relación de codependencia del consumidor con la empresa. “Para mí todos los sectores son esenciales”, dijo.

“Nosotros no tenemos la culpa de lo que pasó en el centro, ni en Santa Rosalía, ahora nosotros no podemos abrir”, expresó el empresario, luego de que ofreciera un balance de la situaciòn comercial en la ciudad.

Angelini explicó que en la capital zuliana están trabajando operativamente ante el Sedemat solo tres mil empresas de las seis mil existentes y que en un estudio realizado por la CCM, se determinó que el 90% de las empresas no puede pagar la nómina de junio a sus trabajadores.

En este sentido señaló que las empresas privadas paralizadas no pueden sostener el pago de sus salarios habituales que oscila entre los 70 dólares mensuales, el cual está muy lejos de los 800 mil que paga el sector público y en este momento resulta inviable, luego de que se presupuestara el costo de la canasta alimentaria del mes de mayo en un poco más de 59 millones 600 mil bolívares, según el cálculo mensual de la CCM.

Any Vargas

Noticia al Día