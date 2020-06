Se reporta un brote de COVID-19 en las instalaciones de Phillies de Philadelphia

Cinco peloteros y tres miembros del personal del equipo de los Phillies de Philadelphia dieron positivo al Covid-19 al presentarse un brote en sus instalaciones de entrenamiento en Clearwater (Florida).

«Los Phillies confirman que 5 jugadores y 3 miembros del personal que trabaja en las instalaciones del club en Clearwater han dado positivo en COVID-19», dijo el equipo en un comunicado.

«Como resultado de estas pruebas confirmadas, todas las instalaciones en Clearwater han sido cerradas indefinidamente a todos los jugadores, entrenadores y personal», dijo el dueño principal de la franquicia, John Middleton.

Las instalaciones «permanecerán cerradas hasta que las autoridades médicas confíen en que el virus está bajo control y sean desinfectadas», agregó. El equipo dijo que el primer caso se detectó el 16 de junio y que están a la espera de los resultados de test aplicados a 20 jugadores y a 12 miembros de su personal. La franquicia ya tiene los resultados de pruebas a ocho empleados que dieron negativo.

«En cuanto a las implicaciones de este brote en la temporada de 2020 de los Phillies, el club declina hacer comentarios, creyendo que es demasiado pronto para saber», señaló el equipo.

En las últimas semanas, el equipo permitió que varios jugadores más comenzaran a entrenar en las instalaciones. Se tomaron precauciones estrictas de salud y seguridad y el tamaño de los grupos fue limitado. Aún así, hubo un brote.

El brote se produce cuando varios casos están aumentando en toda la Florida, donde se encuentra el campo de entrenamiento de Phillies de Philadelphia . Si bien es posible que los equipos supervisen a los jugadores en un estadio de béisbol, no es posible evitar por completo que interactúen con una comunidad que se considera abierta. Esto sigue siendo un problema público y el béisbol es una pequeña parte de eso.

La temporada de las Grandes Ligas debía haber comenzado el 26 de marzo pero fue suspendida a causa de la pandemia de coronavirus. La liga y el sindicato de jugadores mantienen desde entonces unas ásperas negociaciones para pactar las condiciones de regreso a las canchas.

