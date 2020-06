Se registró una caída de WhatsApp en varios países y las redes se llenan de memes

junio 19, 2020 - 3:39 pm

Este viernes, se ha registrado una caída de la aplicación WhatsApp en varios países. Los usuarios han informado sobre varios problemas, mientras las redes se llenan de memes.

Según el servicio Downdetector, que ha registrado un gran aumento en los informes de caída de la aplicación esta jornada, el 66% de los afectados tienen problemas con el estado, que ha desaparecido, el 27% se quejan de problemas de conexión, mientras que el 6% no pueden iniciar sesión.

El mapa de interrupciones de Downdetector muestra que la caída de WhatsApp está afectando a los residentes del Reino Unido, la Unión Europea y EE.UU. Sin embargo, parece que la mayoría de los usuarios aún pueden enviar y recibir mensajes a pesar de los problemas.

#WhatsAppDown when WhatsApp is down Twitter be like 😝 pic.twitter.com/4p5QyydZUs

Whatsapp bug last seen, online and typing is not showing…fix the issue ASAP! pic.twitter.com/7aJOM9ixAs

Me seeing whatsapp not showing any last seen, online, or typing at the time when I’m trying to avoid some people. 😊😊😊WhatsApp has the right timing✨#whatsApp#whatsappdown pic.twitter.com/MSLWGyhZew

— KayKay (@KaykayMoabi) June 19, 2020