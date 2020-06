Se llevan detenido a un médico residente en Barquisimeto por presuntamente no atender a un oficial en la emergencia

junio 7, 2020 - 3:55 pm

Un médico residente de medicina interna del Hospital Central Universitario «Antonio María Pineda, HCUAMP, fue detenido este domingo presuntamente por no haber atendido un policía que llegara herido a la emergencia.

La información que es difundida mediante la cuenta en Twitter de Médicos Unidos de Venezuela y la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela identifica al doctor Ángel Silva, como el galeno que fue llevado presuntamente por no atender a un funcionario policial

La APUCV refiere que el policía ingresó sin signos vitales a la emergencia, mientras que los agentes de seguridad alegan que falleció por falta de atención médica.

Via @MedicosUnidosVe acaban de llevarse detenido a un residente de medicina interna del HCUAMP BARQUISIMETO alegando que no atendió inmediatamente a un policía. El policía ingreso sin signos vitales a la emergencia, ellos dicen que no lo atendieron a tiempo ! pic.twitter.com/2U6NZIEv1o

