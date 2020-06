Se fue la primera parte del 2020 con 6 meses llenos de pesadilla, encierro y aferrados a la esperanza

junio 29, 2020 - 5:25 pm

“Parecemos el Pesebre nos guardaron en febrero y salimos en diciembre” es la sarcástica frase de día para definir los primeros meses de desgracia del 2020.

Los meses han transcurrido, pareciera que lentos, pero las horas y sus segundos han durado lo mismo, igual que los días. Para algunos los respiros en cada uno de ellos. Para otros el tiempo de este 2020 ha estado contaminado de eventos lamentables, muertes trágicas, confinamientos indefinidos contra la enfermedad que inunda la atmósfera y una serie de hechos palpables, llenos de misterio, enigma y soledad.

El primer semestre del año ha dejado sinsabores, malos momentos y recuerdos que son inolvidables y que pasaran a la historia universal como cicatrices que no terminan de sanar, la primera de ella es la pandemia.

El coronavirus ha querido destruir todo y en parte, lo ha logrado.

Se ha llevado no solo a los enfermos sino a quienes han tratado de detener la enfermedad, pues el personal médico que ha estado en primera línea de batalla también ha sido víctima de la marea. Cada día suman más los profesionales de la salud que reciben una estoca, dejándolos caer sin vida y por ende dejando sola la línea de defensa.

El confinamiento no ha sido suficiente, pues parece que parte de la sociedad no ha logrado entender que es una guerra contra la muerte, no es un video juego en el que tienes la oportunidad de empezar otra vez, aquí solo hay una vida y debe preservarse.

Venezuela no ha sido la excepción, y Maracaibo mucho menos, hoy se delante entrw la agonía de la enfermedad que amenaza con llevarse parte de lo poco que queda de ella y su eterna resistencia entre las luces y las sombras. Carente de sonido, de bullicio y sobre todo de abrazos.

Los días pasados han estado no solo marcados por el virus que trasciende desde el 2019 al 2020 sino por otra serie de hechos naturales como terremotos, activación volcánica y hasta escaladas políticas. Los días venideros para muchos no tienen esa magia de los de antes. No todos tienen esperanzas de que la situación mejore pronto, la luz está, pero más lejos de lo previsto, por eso lo que queda es resistir… SOBREVIVIR AL 2020.

Luis Fernando Herrera

Fotos Gustavo Baüer

Noticia al Día