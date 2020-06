Saqueadores matan a tiros a un policía retirado en EE.UU y el crimen se transmite en Facebook Live

junio 3, 2020 - 9:20 am

El presidente Donald Trump se pronunció sobre la muerte de David Dorn y expresó su “mayor respeto” a la familia del policía fallecido.

Un capitán retirado de la Policía de la ciudad de San Luis (Misuri, EE.UU.) fue asesinado este martes por saqueadores mientras estaba protegiendo una casa de empeños. Su muerte fue vista públicamente durante una transmisión en Facebook Live, informan medios locales.

Ann Marie Dorn, esposa de David Dorn, relató que su marido trabajaba en la tienda, perteneciente a un amigo, y llegó allí cuando se activó la alarma antirrobo. Aproximadamente a las 2:30 (hora local) recibió un disparo en el torso y falleció en el lugar.

Hasta el momento no hay detenidos por el caso. Las autoridades ofrecieron una recompensa de 100.000 dólares por toda información que resulte crucial para la investigación.

Entre tanto, varias personas han reportado en las redes sociales que la muerte del policía retirado fue vista durante una transmisión en Facebook Live. En ese contexto, un portavoz de esa compañía afirmó que están “entristecidos por lo que tuvo lugar en San Luis”. “De acuerdo con nuestra política, el video ha sido cubierto con una pantalla de advertencia, pero permanece en la plataforma para que la gente pueda tomar conciencia o condenar el evento”, indicó.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, se pronunció en su cuenta de Twitter sobre la muerte de Dorn y expresó su “mayor respeto” a la familia del policía fallecido. “Nuestro mayor respeto a la familia de David Dorn, el gran capitán de la Policía de San Luis, que fue brutalmente baleado y matado por despreciables saqueadores la pasada noche. Honramos a nuestros agentes de la Policía, quizás más que nunca antes. ¡Gracias!”, escribió este 2 junio.

Tim Fitch, exjefe de la Policía de San Luis, calificó a Dorn de “verdadero funcionario público”, que siempre estuvo “protegiendo y sirviendo todo el camino hasta el final“.

En distintas ciudades de EE.UU. se vienen sucediendo multitudinarias protestas a raíz de la muerte de George Floyd, un afroamericano de 46 años, poco después de ser detenido por presunto “fraude en curso”.

De acuerdo con la autopsia, George Floyd falleció el pasado 25 de mayo como consecuencia de “un paro cardiopulmonar” que ocurrió mientras estaba siendo reducido por un agente de la ley (o varios) que lo inmovilizó y aplicó “compresión en el cuello” con la rodilla más de 8 minutos, mientras estaba detenido.

BREAKING:

I have established a memorial fund for the family of Captain David Dorn https://t.co/uYHShTo5rU

— Jack Posobiec (@JackPosobiec) June 3, 2020