Santa Rosa pide por asfaltado de su calle principal: No todo es «plomo al hampa»

junio 24, 2020 - 9:51 am

En Santa Rosa pegan un grito al cielo para ver si La Virgencita les concede el milagro de que las autoridades del Gobierno Regional ordenen el asfaltado de su calle principal.

Orlandito Morales, vecino del sector dijo a noticialdía.com «necesitamos que nos asfalten esta calle principal, ya los carros por puesto y los taxis no quieren entrar a Santa Rosa, si tenemos alguna emergencia por algún enfermo o mujer pariendo no podemos llevarlos al hospital porque nadie se quiere meter para acá. No solamente Santa Rosa pide «plomo al hampa» también requerimos que pavimenten esta calle principal, por lo menos»

Como se sabe Santa Rosa es uno de los barrios emblemáticos de Maracaibo por tratarse de una comunidad pesquera y palafítica donde la cultura brilla con luz propia en los versos y las anecdotas de Chevoche y El Indio Miguel.

