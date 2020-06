“Salí positivo de Coronavirus en el CDI del Gaitero y me enviaron a la casa”: Obrero de Mercasur habla con NAD

junio 5, 2020 - 10:40 am

José Ramón Graterol, un obrero de 61 años que se ganaba la vida como caletero en Mercasur, antes Mercamara, le relató a Noticia al Día como llegó a postrarse en una cama con Covid-19 luego de salir positivo en el Centro de Diagnóstico Integral del barrio El Gaitero, parroquia Luis Hurtado Higuera de Maracaibo.

Desde su humilde lecho en el barrio 16 de Noviembre, donde permanece aislado de sus tres hijos y el resto de quienes acostumbraba a ver, su mujer, Yajaira de Graterol, la única que entra a la habitación de José Ramón, atendió vía telefónica a Noticia al Día llena de preocupación e incertidumbre.

“No sé qué hacer…desde el lunes primero de junio cuando mi esposo salió positivo en una prueba rápida que le hicieron en el CDI del Gaitero, no he parado”, dijo al lado de su esposo sirviendo de interlocutora.

Todo comenzó el miércoles 27 de mayo. Graterol iba para Mercamara y le cayó un aguacero. Ese mismo día en la noche comenzó a sentirse mal. La fiebre se apoderó de su cuerpo y un dolor en “la boca del estómago”. El malestar y los síntomas permanecieron y el viernes se fue en moto, con la ayuda de un vecino motorizado a hacerse unos exámenes de sangre. Los resultados salieron satisfactorios pero el mal persistió hasta que finalmente el pasado lunes fue hasta el CDI del barrio El Gaitero en compañía de su mujer.

Al llegar, decenas de personas ya se encontraban en ese centro popular de atención médica. Fue atendido rápidamente y su cuadro de salud apuntaba a que podría estar contagiado de Covid-19. “Le hicieron la prueba rápida junto a otras personas y en cuestión de minutos le dijeron que había salido positivo de Covid-19. Otras doce personas igualmente salieron positivas y de repente comenzamos a escuchar gente llorando. Yo me asusté mucho…y no supe que hacer. Me dijeron que las cinco camas que estaban en ese lugar se encontraban ocupadas y por los momentos no había a donde recluirlo, Me dijeron que me lo llevara para la casa y lo mantuviera aislado del resto de su familia. Luego la estarían llamando”, explicó la mujer de Graterol.

Desde ese mismo día José Ramón Graterol se encuentra en su casa donde sólo lo atiende su pareja. “Decile al señor que me siento un poco mejor pero no sé qué van hacer conmigo”, se dejó escuchar cuando le dice a su esposa mientras habla por teléfono. Yajaira lo repitió y además dijo que este jueves cuatro de junio la había llamado una doctora para decirle que posiblemente hoy viernes lo iban a buscar para hacerle la prueba más profunda y hospitalizarlo.

La falta de conocimiento sobre los estragos del Covid-19 de esta mujer se hizo notar pese a la masiva campaña de información que ha desarrollado el gobierno nacional a través de diferentes medios de comunicación. Aclaró que “Yo estoy cumpliendo con lo que me dijeron, A la habitación sólo entro ello. A mí también me hicieron la prueba ese lunes y salí negativa. No sé si será necesario que se lo lleven, aquí yo lo cuido y le doy sus medicinas pero si para donde se lo van a llevar va estar mejor que sea así. Lo que no quiero es que vaya estar en malas condiciones”.

La situación por la que está atravesando la familia Graterol ya les ha ocasionado el primer inconveniente. Vecinos de la comunidad 16 de Noviembre, asustado por la presencia de José Ramón en su casa y la posible propagación del virus a su entorno, han hecho un reclamo a su mujer y llamaron hasta a las autoridades policiales para que se lo lleven de allí.

La situación del Coronavirus en esa zona de la Maracaibo parece estar muy delicada a juicio de lo expuestos por estas personas donde aseguraron que, no fue sólo a Graterol a quien enviaron a su casa ese lunes primero de junio, sino a otra docena de personas.

