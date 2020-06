Richard Páez: «Es una mamarrachada la propuesta de la Liga Futve»

junio 7, 2020 - 7:06 pm

El director técnico de Mineros de Guayana y exseleccionador de la vinotinto, Richard Páez, declaró su postura sobre las propuestas de la FVF y la Liga Futve con respecto a la reanudación del torneo, confesando sin filtro que “es una mamarrachada la propuesta de la Liga Futve”.

“Creo que la decisión de la FVF de eliminar el torneo anterior me pareció una decisión correcta porque apenas llevábamos seis jornadas y los tiempos no daban para continuar, posterior a la pandemia. Ellos lanzaron una propuesta y rectificaron una decisión aparentemente para el 1 de septiembre con dos grupos centro occidental y centro oriental para evitar la otra pandemia que tenemos en Venezuela, la falta de transporte, gasolina, economía general en el país”.

“Pareciera que era una propuesta real que se acercaba a la adaptación del país y el fútbol venezolano. Nos sorprenden una vez más, desde la primera declaración de la FVF en no reconocer a la Liga Futve es extraño, junto a estos últimos con su propuesta de estar en desacuerdo con la federación. Lo raro es que ambos no estén comunicado, la cuarentena no puede ser excusa para no comunicarse”, comentó para Bar TV Podcast el piloto merideño.

A su vez, el entrenador del conjunto negriazul añadió también sobre la idea de trasladar a los distintos equipos del Futve al estado Carabobo, insinuando que es una “recocha”.

“La otra ocurrencia de llevar al estado Carabobo siguiendo el torneo que ya había empezado es una ‘recocha”, o sea hacer una primera vuelta y dejar los resultados anteriores es una idea errónea y no está bien. Es una mentalidad para los que están de primeros. Las condiciones no están dadas para jugar al fútbol en Venezuela, lo digo desde mi experiencia como médico. Este parón que tenemos actualmente no es lo mismo cuando los jugadores terminan la temporada y salen de vacaciones, ahí el jugador lo disfruta y aprovecha, ahorita están todos encerrados y desesperados”.

“El país tiene pandemia de Covid-19, agua, luz, transporte ¿Cómo voy a ir a un entrenamiento caminando y regreso igual porque no hay gasolina transporte? Es complicado. Por eso la fecha más prudente sería el 1 de septiembre, es una fecha que se acerca al regreso”, acotó.

Por su parte, Páez no dejó por fuera la falta de solvencia de los clubes con los jugadores y cuerpo técnico, indicando que dentro de la Licencia de Clubes debería de exigirse el estar solvente con los protagonistas del juego.

“A nivel mundial piden solvencia en los clubes, pero no en los jugadores”, subrayó el doctor quien expresó con contundencia sobre la postura de la Liga. “En lo personal la propuesta de la Liga Futve es una mamarrachada de llevarnos a un sitio para llevar todas las posibilidades de contagio a todos los equipos del fútbol profesional. Yo pensé fue ¿A nadie se le ocurrió decir que en la Licencia de Clubes se tenga solvencia con los jugadores y cuerpo técnico? Eso es una verdadera solvencia. A mí me tienen que convencer de las cosas, yo no soy borrego, cuando estoy convencido de algo es otra cosa. Si gana la mayoría lamentablemente me tengo que convencer. Ese comunicado que dio la FVF es lo más sensato que se acerca a la realidad del fútbol venezolano”, concluyó.

En la vigente campaña, el conductor de 67 años retornó al balompié criollo y en lo que fue el pasado torneo de la temporada 2020, no contó con el mejor respaldo de Mineros. Los guayaneses contaron en seis jornadas con seis puntos, registrando dos victorias y cuatro derrotas, ubicándose en la décima cuarta casilla de la tabla clasificatoria.

