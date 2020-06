Restringen accesos al municipio Lossada

junio 23, 2020 - 10:13 am

Dando cumplimiento a los lineamientos dictados por el Gobierno nacional y regional, los accesos al municipio Jesús Enrique Lossada quedaron restringidos desde este lunes 22 de junio, informó el alcalde Júnior Mujica.

“El horario de venta de alimentos, solo alimentos, y farmacias es de 8:00 am a 12:00 pm. Después de las 12:00 pm no podrá circular ningún vehículo sin autorización, todo vehículo que esté circulando será retenido. No vamos a dejar circular ningún autobús que transporte trabajadores de las camaroneras, se ha generado un foco allí y ya yo lo venía alertando, esas empresas deberán cerrarse por 14 días”, señaló el Alcalde.

Entre las medidas que se aplicarán durante estos siete días también se encuentra la restricción del transporte público en el municipio, que quedará reducido a lo mínimo, solo para aquellos que necesiten trasladarse por motivos de salud.

La Alcaldía del municipio, conjuntamente con el Cuerpo de Bomberos de Lossada, la GNB, el Cpbez, Petrowayuu, Protección Civil, el Concejo Municipal, la Intendencia de Seguridad, y el Psuv, inició el domingo 21 de junio la desinfección del área comercial de Los Teques (Los Cocos) como medida para cortar con la propagación del Covid-19, que estará cerrada hasta el martes 23 de junio.

“El miércoles cuando abramos ‘Los Cocos’ lo abriremos de 8:00 am a 12:00 pm, vamos a hacer cumplir las normas, la separación de 1 metro y medio entre las personas. El comerciante que no acate el horario será sancionado”, alertó el Alcalde.

Este martes se hará la desinfección del sector Los Lirios, también foco de contagio, además se distribuirán alimentos a la comunidad para que no tengan que salir de sus casas y cumplan con el confinamiento. El Alcalde agregó que se espera que lleguen las pruebas rápidas para hacer un barrido epidemiológico en Los Lirios.

Es la segunda vez que se realiza en quince días la desinfección de Los Teques, donde se aplicaron el domingo 500 litros de hipoclorito, pues los casos que se han registrado en Lossada han venido del principal mercado que abastece a los lossadeños.

“El virus se ha concentrado aquí porque vino de ‘Las Pulgas’. Necesito tomar medidas, tengo aproximadamente unas 200 mil personas a las que les tengo que resguardar la vida. El miércoles me reuniré con los comerciantes informales porque es allí donde hay mayor peligro. En Los Lirios el foco de contagio es muy fuerte y tuvimos otro caso aquí en ‘Los Cocos’. Estamos luchando en contra de la muerte, por la vida, estoy buscando que la gente viva”, continuó el alcalde Mujica.

Nota de Prensa