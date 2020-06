Residente no se da por vencido, editó el video de Milo y lo subió otra vez a Instagram

junio 25, 2020 - 3:55 pm

No hay nada más fuerte que la demostración de afecto y amor de un padre a su hijo y así lo dejó bien claro, Residente, como es conocido René Pérez Joglar, el cantante puertoriqueño que el Día del Padre, subió un video en su cuenta en Instagram para Milo y que por políticas de la red social fue eliminado.

«Milo con papá.. Milo es lo mas grande que me ha pasado en mi vida.. Este tema se lo escribí en Ghana Africa 🇬🇭 A ver si ahora no lo baja instagram..», retó el compositor boricua, quien ratificó su amor por su hijo, que reside en Argentina junto a su madre, la actriz Soledad Fandiño, y que ya tiene más de tres meses sin ver de cerca por causa de la pandemia de COVID-19.

El anterior video fue eliminado de su cuenta, debido a que en el aparecía Milo desnudo en momentos en que se daría un baño, allí Residente recopiló los momentos más importantes con su hijo y dejó ver su lado más sensible, justo el Día del padre, cuando la mayoría espera poder abrazó a su hijo y él por la distancia no podía hacerlo.

Residente en ese momento confesó: “Extraño tanto a mi hijo que me puse a hacer este video sin dormir aún para ver si me sentía mejor pero me siento peor jeje. Llevo más de 3 meses sin ver a Milo pero se que toda esta pandemia pasará. Abracen, besen jueguen, eduquen, compartan con sus hijos”, pero el video que fue bien aceptado por sus seguidores en la que le expresaban su afecto y les enviaban sus mensajes de ánimo no superó las 24 horas cuando fue borrado.

Este miércoles, Residente lo volvió hacer, editó el video con el tema que compuso para su hijo y que lleva su mismo nombre «Milo», como ofrenda inequívoca de su profundo amor, además de revelar que esta canción la compuso para su hijo cuando estuvo en África y que mejor momento para darle conocer que este día tan significativo para él.

Esperemos que Instagram no lo vuelva a censurar y que su hijo pueda llegar a ver esa hermosa ofrenda que su padre le dedica.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Nunziatina Maugeri Suensverg

Noticia al Día