Residente muestra su lado más sensible en el Día del Padre: Milo (+Video)

A René Pérez Joglar, mejor conocido como Residente, lo hemos visto en muchas facetas de su vida, pero la más es sensible es la que tiene que ver con su hijo Milo, a quien ya tiene tres meses sin ver de cerca por el tema de la pandemia por el COVID-19 que ha separado a miles de personas en el mundo y que solo se unen a través de una video llamada o mensaje a través de la Internet.

En el Día del Padre, Residente tocó la fibra de más de uno al dedicarle un video a través de su cuenta en Instagram que dura 4 minutos 27 segundos a Milo, en el que hace un relato desde el momento en que esta hermosura de niño llegó a su vida y que vive junto a su madre en Argentina.

“Extraño tanto a mi hijo que me puse a hacer este video sin dormir aún para ver si me sentía mejor pero me siento peor jeje. Llevo más de 3 meses sin ver a Milo pero se que toda esta pandemia pasará. Abracen, besen jueguen, eduquen, compartan con sus hijos”, escribió Residente.

El video conmovió a todos sus seguidores, que no dejaron de enviarles mensajes de ánimo y fortaleza, además de confesar que lloraron al ver y escuchar la canción que el cantante boricua le dedicó a Milo. En el Residente describe el momento en el que nació Milo y como era esperado, como se veía el mundo desde ese momento en que todo cambió.

El pequeño niño de cabello castaño y ojos café es su hijo de su relación junto a la actriz argentina, Soledad Fandiño. El fundador del grupo musical “Calle 13” estuvo casado durante 13 años con la actriz.

«Todos te estaban esperando. El viento cantaba bailando. Las olas se levantaron de su silla. Y los caracoles te esperaban en la orilla. También te esperaban en la arena desde los animalitos más chiquitos hasta las ballenas. Las estrellas se veían a plena luz del día. Porque te esperaban para hacerte compañía. Y naciste, rápido y despacio. Respirando como un astronauta en el espacio. Hablabas otro idioma. Que venias de un planeta sin personas. Y despertaste hasta las plantas. Cuando la selva rugió desde tu garganta. Y aunque no entendieras todo lo que sentiste. Sin tener que abrir los ojos nos descubriste», canta en la primera estrofa de esta canción súper emotiva.

Anteriormente Milo no había sido mostrado al público, pero luego que el mismo niño quisiera participar junto a su padre en el video «René», estrenado en febrero de este año, ahora es más frecuente ver sus imágenes en las redes sociales de sus padres.

«Yo salí a trabajar, pero voy a volver, te voy a construir un castillo de bambú. Lo que nunca tuve yo quiero que lo tengas tú», promete René a su hijo Milo.

