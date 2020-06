Reportan caída de la plataforma digital y puntos de venta de BOD

junio 17, 2020 - 11:38 am

Clientes del Banco Occidental de Descuento, BOD, reportan este miércoles 17 de junio la caída en los diferentes servicios que presta la entidad bancaria.

A través de las redes, los usuarios denuncian que se les ha hecho imposible acceder a la plataforma digital, realizar pagos móviles o transacciones de compra en los diferentes puntos de venta del país.

Desde tempranas horas de la mañana se presenta la falla en los servicios y algunos de los usuarios la relacionan a una presunta falla de electricidad. El BOD no ha hecho notificación alguna con respecto a cambio o procesos técnicos en sus plataformas virtuales o puntos de venta.

«No están pasando las tarjetas bod por los puntos y la banca digital no quiere abrir, llevo 2 horas intentando entrar y me sale error de servicio», advierten algunos de los usuarios de Twitter.

buenos dias que pasara bod no abre

No están pasando las tarjetas bod por los puntos y la banca digital no quiere abrir, llevo 2 horas intentando entrar y me sale error de servicio pic.twitter.com/mMgdr9hifg

— karen vargas (@vargaskarena) June 17, 2020