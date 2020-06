Reino Unido en ascuas, Isabel II podría ceder el trono

junio 24, 2020 - 10:31 am

Desde que el coronavirus se apoderó del mundo, las actividades convencionales de la gran monarca de Reino Unido, Isabel II, dieron un vuelco de 180 grados, por supuesto, debido a su avanzada edad y los riesgos que para ella representa exponerse; a partir de allí, corre el rumor de que podría abdicar el trono, a su hijo Carlos.

Según el biógrafo de la casa de Windsor, Andrew Morton contó al portal The Telegraph que, debido a las ausencias de la reina ante sus actividades convencionales por la pandemia global, podría llegar el fin de su gestión.“Es terriblemente triste, pero no puedo ver a la Reina reanudando su trabajo. El COVID-19 no desaparecerá pronto y estará con nosotros durante meses, años (…) Sería demasiado arriesgado para la Reina comenzar a reunirse con gente regularmente”, sostiene.

De lo que se deduce, que el próximo a mandar en la monarquía inglesa, sería el primogénito de Isabel, por ser el primer heredero al trono en la línea sucesoral. Aunque, es bien conocido que esto procede solo al momento de fallecer quien tenga posesión, la ley Regente permite que se haga la citada excepción.

Rumores en los que también interviene el corresponsal de la realeza con 30 años de trayectoria, Robert Jobson. “Si se implementa esto, vería a Carlos nombrado príncipe regente, rey en todo menos en el título”.

Pero para que esto aplique, la matriarca Royal debería estar incapacitada, o no lúcida en sus funciones para tomar decisiones de forma independiente, explica. “La Reina no puede ‘activar’ la Ley de Regencia por sí misma; en caso de incapacidad; un grupo de al menos tres altos funcionarios nominados -dedicados a lo legal y a lo parlamentario, junto al duque de Edimburgo (Felipe)- tendrían que hacer esa declaración”.

Si bien está sentado en las leyes de ese país, que la citada mandataria cedería su puesto a los 95 años, es decir, en 2021, especulan que esto podría estar aún más cerca de lo esperado, mientras tanto… amanecerá y veremos.

Agencias