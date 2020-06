Recordemos el no hit no run de Wilson Álvarez en las Grandes Ligas (+Video)

junio 13, 2020 - 6:47 pm

Hace casi 29 años, el criollo logró la hazaña en la ciudad de Baltimore, Wilson Álvarez, se convirtió en el primer pitcher latino en la historia de los Medias Blancas de Chicago en lograr un no hit no run.

El hecho se produjo en el debut de Álvarez con el equipo, luego de que éste lo contrató tras haber estado con los Rangers de Texas, organización con la cual se había estrenado en las mayores en 1989.

En ese no hitter el venezolano se dejó guiar por el receptor, Ron Karkovice, quien le aconsejó cuidarse de Cal Ripken Jr. y Dwight Evans, los dos mejores bateadores de los Orioles en esa época.

Álvarez también contó con el respaldo de su defensiva, en la que estaban el también venezolano Oswaldo Guillén, cubriendo el campocorto y Joey Cora, en la segunda base.

“Ese fue un juego muy emocionante, por el no hit no run, pero creo que Wilson no sabía nada de lo que estaba pasando, incluso creo que después que terminó el juego y que salimos del estadio fue que él supo lo que hizo, porque de verdad después del último out él ni se emocionó”, describió Guillén.

En ese encuentro, Álvarez enfrentó a 32 bateadores, de ellos ponchó a siete y le dio base por bolas a cinco; realizó 128 pitcheos, 75 de ellos en strike. Le conectaron 20 batazos que se distribuyeron en tres rollings, cuatro líneas y 13 flies.

