Reaccionan contra HBO Max por eliminar la película clásica «Lo que el viento se llevó» debido a su contexto racista

junio 10, 2020 - 12:45 pm

Este miércoles HBO Max retiró temporalmente de su cartelera la clásica película «Lo que el viento se llevó», esto debido a las acusaciones de que se trata de una película que ofrece una visión racista, que perpetúa estereotipos y «glorifica» la esclavitud.

La muerte de George Floyd, un hombre afroamericano, en manos de cuatro funcionarios policiales de Minneapolis en Estados Unidos el pasado 25 de mayo, causó conmoción en el mundo entero, que a lo largo de estos días se ha visto marcado por incesantes protestas en contra del racismo y que ha despertado sentimientos de solidaridad hacia todas las etnias y razas.

Esto a su vez ha llevado a levantar prejuicios en todos los niveles, a analizar cada una de las situaciones y sus contextos. De estas apreciaciones no escapa nadie y quedó demostrado tras la decisión de HBO Max de retirar de manera temporal una de las películas icónicas del cine americano «Gone with the Wind» en su título original y mejor conocida como «Lo que el viento se llevó».

La decisión fue adoptada luego de una columna publicada en el diario Los Ángeles Times por John Ridley, guionista de «12 años de esclavitud», en donde cuestionaba el famoso filme de 1939, protagonizado por Clark Gable y Vivien Leigh.

Esto coincide con medidas similares tomadas por las compañías Disney y Paramount, que eliminaron de sus grillas «Canción del sur», de 1946; y el reality «Cops», que muestra procedimientos policiales.

Los usuarios de las redes de inmediato reaccionaron a esta decisión, que aunque es temporal, mientras se contextualiza y regresa con un aviso sobre sus «prejuicios étnicos y raciales», que les parece extrema, tomando en cuenta que la película fue estrenada en diciembre de 1.939 e inspirada en la novela homónima de Margaret Mitchell, la película dirigida por Víctor Fleming ganó 8 premios Oscar, incluyendo Mejor Película y que no puede ser juzgada con los prejuicios del año 2020.

«Borrando películas, Netflix y HBO Max intentan hacer creer que el racismo no existió en la Historia del Cine. ¿No les parece muy racista eso?», argumentó uno de los usuarios en Twitter.

Tolkien acusado de racista, "Lo que el viento se llevó" retirada de HBO Max por racista y la creadora de Friends pidiendo perdón porque no tuviera más diversidad racial…..podemos dejar de juzgar las pelis y series antiguas con la mentalidad del 2020 por favor? — Sara (@SMmad90) June 10, 2020

🎥 HBO Max elimina a #LoQueElVientoSeLlevo, un clásico del cine de su servicio de streaming 🎬 cómo consecuencia de un artículo de opinión del guionista #JohnRidley y de las protestas derivadas del asesinato de George Floyd 🔍 pic.twitter.com/lnZEJAKbY5 — Alexisrdc (@alexisrdc) June 10, 2020

La corrección política mata al arte: ‌HBO Max retira ‘Lo que el viento se llevó’ de su catálogo por racista. La plataforma asegura que el filme, ganador de ocho Oscar en 1940, volverá a su catálogo acompañado de 'una explicación de su contexto histórico'.#GoneWithTheWind #cine pic.twitter.com/gkR392cgVN — funcionprivada (@funcionprivada1) June 10, 2020

HBO Max ha retirado #LoQueElVientoSeLlevó de su catálogo porque es una película racista. Es una película de 1939 y la época en la que transcurre la historia es 1861. Estoy más que harto de lo políticamente correcto. Menos mal que nadie puede quitármela de mi estantería. pic.twitter.com/eLX2aWEf8p — Álex Fernández (@algopasaconalex) June 10, 2020

HBO Max elimina la película clásica “Lo que el viento se llevó” de su cartelera por promover tensiones raciales. Es la era de La Neoinquisición, movimiento religioso purga el pasado y el presente para ajustarlo a sus estándares absolutos de pureza moralhttps://t.co/tMWNVFAsM4 — AXEL KAISER (@AXELKAISER) June 10, 2020

Borrando películas, Netflix y HBO Max intentan hacer creer que el racismo no existió en la Historia del Cine. ¿No les parece muy racista eso? — Diego Trerotola (@diegot_rror) June 10, 2020

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Noticia al Día/Con información de Página 12