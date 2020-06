Ramos Allup dice que AD no asistirá a «procesos electorales ilegítimos»

junio 12, 2020 - 10:09 pm

El secretario general de Acción Democrática, Henry Ramos Allup, señaló que el partido blanco no participará en procesos electorales convocados y organizados por la directiva recién designada del Consejo Nacional Electoral.

«AD no concurrirá a procesos electorales ilegítimos convocados por CNE írrito que nadie reconocerá nacional ni internacionalmente. Actual AN legítima tendrá vigencia por principio de continuidad mientras no se efectúe proceso electoral constitucionalmente válido para sustituirla», dijo el dirigente luego que se conociera la juramentación de las nuevas autoridades electorales, por parte del Tribunal Supremo de Justicia.

Allup agregó que «AD no ha propuesto a nadie para formar parte del CNE írrito designado en violación de la CRBV. La AN legítima e internacionalmente reconocida presidida por Juan Guaidó es el único organismo competente para designar el CNE».

