Rafael Dudamel sobre el América de Cali: «no hay ofertas concretas»

junio 5, 2020 - 7:29 pm

El nombre de Rafael Dudamel ha sido vinculado los últimos días a la dirección técnica del América de Cali, posición que quedó vacante tras la salida de Alexandre Guimaraes.

Durante su etapa como jugador, Dudamel vivió una época con el club caleño, específicamente en 2008, pero sin tener mayor protagonismo. Ahora, los medios lo señalan como el próximo estratega del América, una idea que es del agrado de Dudamel.

«Todo el mundo sabe que tengo un sentimiento por el Deportivo Cali, pero sería una estupidez de mi parte decirle que no al América o a Millonarios, porque me identifico más con Santa Fe», explicó durante una entrevista con Blu Radio.

«En estos cuatro equipos jugué y nunca me reprocharon nada, porque mi rendimiento siempre fue el máximo», añadió.

Actualmente, el estratega merideño se encuentra pasando la cuarentena en Cali y se mantiene en contacto con la directiva del club escarlata, aunque precisa que no existe una oferta real.

«Soy amigo de Mauricio Romero (Presidente) y tengo una buena comunicación con Tulio Gómez. Como hombres de fútbol hemos conversado varios temas, entre esos la situación actual del América, pero solo como amigos”, indicó.

Asimismo, reiteró que solo se trataron de conversaciones informales y que solo existen rumores ya que «no hay ofertas concretas de América de Cali».

El técnico criollo viene de un breve paso por el Atlético Mineiro de Brasil, del que fue despedido un mes después de asumir el cargo debido a los malos resultados. Antes de eso, estuvo al frente de la Vinotinto durante casi cuatro años, algo que a su parecer lo favorece.

Lea también: LA Galaxy anunció la salida de Katai tras comentarios racistas de su mujer

«El trabajo de seleccionador te da un estatus mayor. Pero yo me tomo mi tiempo, no voy a aceptar la primera propuesta que me pongan sobre la mesa”, comentó el entrenador de 27 años.

Junto al nombre de Rafael Dudamel aparecen Juan Cruz Real, Ángel López y Jersson González, este último tomará las riendas del equipo de manera interina.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Serena Di Zazzo

Noticia al Día