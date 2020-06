¿Quién lo iba a pensar, el Coronavirus la llevó al motel?: La cuarentena en primera persona

junio 8, 2020 - 12:12 pm

A los 40 años la señora Graciela López (nombre supuesto) sintió el revivir de una calentura en el cuerpo. Se le hicieron urgentes los juegos en la cama. Su marido, dos años menor, estaba que tocaba la gloria al ver aquella turgencia, el apetito de placer de la mujer que había amado desde los pasillos del viejo liceo. En eso estaban cuando se desató la pandemia. Graciela le pedía a su esposo que la llevara a conocer los moteles nuevos de la ciudad. Tenía el recuerdo de una aventura cuando eran muy jóvenes en un recinto amoroso cuya vía era conocida como La calle de los locos.

Con el Coronavirus se enfriaron los arrestos de Graciela. Las ocupaciones en el hogar, los nietos y los cuidados de la familia se hicieron una distracción. Ocupaban el tiempo con las series de Netflix. Atrapados en La casa de papel, Dark y Bolívar estaban cuando ella comenzó a sentirse mal. Decayó y hubo que llamar a los médicos. Trataron de guardar cautela porque habían escuchado historias horrorosas de personas con sospechas de estar contagiados a quienes se llevaban casi que como asaltantes de bancos buscados por la justicia y, lo peor, es que nadie sabía cual sería su paradero.

No hubo manera de callar los comentarios y los chismes. La ambulancia se presentó con la orden de llevarse a la señora Graciela. Se alistó de la mejor manera y dijo “bueno estoy lista, llévenme”.

Pensó que su destino era el hospital habilitado para los posibles casos positivos de Covi19, sin embargo, tomaron un rumbo distinto. “¿Para dónde vamos?”, preguntó al enfermero quien sonrió debajo del tapabocas.

Se abrió una santamaría. La condujeron a una cama en una habitación aseada, iluminada de manera cálida. La dejaron allí. Encendió la tele con el control remoto. Estaba en el canal 3. Era una película porno. En la mesa un jarrón de flores pláticas. En la pared un cuadro de dos amantes desnudos. A la derecha una silla extraña. Llamó por el celular a su marido y le dijo: “José no me llevaste a un motel, pero, el Coronavirus me trajo… creo que estoy en un cuarto del ….”.

En efecto, la silla era lo que llaman “el potro”, había espejos en el techo y un menú en la carta muy alegórico.

“Aquí si me voy a curar”, dijo Graciela viendo en la tele una mujer gemir.

TC