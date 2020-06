¡Qué mal! La actriz mexicana Cynthia Klitbo confesó que atentó contra su vida

junio 23, 2020 - 9:46 am

La actriz mexicana y villana de las telenovelas Cyntia Klitbo confesó que por culpa de su relación tóxica con Jorge Antolín intentó suicidarse en su juventud.

En entrevista para el programa Ventaneando, de TV Azteca, la intérprete de Médicos y línea de vida, contó que “acabó con un frasco de cien exotales (pastillas)”. “Desperté dos días después en el hospital, y lejos de sentirme agradecida por estar viva, me puse a llorar como loca”, detalló.

Luego de este incidente, la mexicana apuntó que sus familiares ya se estaban dando cuenta de lo que sucedía en su relación, pues su pareja ni siquiera permitía que sus hermanas fueran a visitarla. Las únicas que podían ir era su madre y una amiga que logró ganar su confianza.

En medio de esta etapa, se enfrentó a constantes cuadros depresivos que la llevaron a una especie de bulimia. “No era que yo no comiera, simplemente mi estómago comenzó a rechazar la comida”, mencionó.

Asimismo, indicó que gracias a su mamá asistió a una terapia que la fortaleció y la ayudó a desprenderse de todo lo malo. Cyntia Klitbo se casó con el actor y presentador Jorge Antolín en 1987 cuando ella tan solo tenía 23 años de edad.

El 2019, la actriz también hizo mención a los abusos que vivió de parte de su pareja. “No podía ir nadie a visitarme, me tenía prohibido contestar el teléfono, no podía ni bajar al estacionamiento y él se iba todo el día dejándome encerrada. Me dijo que él tenía que ser el triunfador porque él era el hombre”.

Esta talentosa actriz es reconocida en Venezuela por dramáticos como: Atrévete a soñar, Vino el amor, Teresa, Por ellas soy Eva, Palabra de mujer, Peregrina, Hijas de la luna, La sombra del pasado, De que te quiero, te quiero, entre otras.

