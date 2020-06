Pompeo: EE.UU. ofrece nueva recompensa que lleve ante la justicia a otro funcionario del Gobierno venezolano

junio 1, 2020 - 5:33 pm

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, informó este lunes que la administración del gobierno de Donald Trump ofreció una nueva recompensa por información que lleve a otro funcionario del Gobierno venezolano ante la justicia de su país.

A través de su cuenta en Twitter Pompeo significó que esta acción es motivada a la protección de los ciudadanos estadounidenses, además de ayudar a los venezolanos, sin especificar el monto de la misma.

«Hoy, Estados Unidos anunció una recompensa por información para llevar ante la justicia a otro funcionario del régimen de Maduro responsable del crimen organizado transnacional internacional. Seguiremos trabajando con @TheJusticeDept para proteger a los ciudadanos estadounidenses y ayudar a los venezolanos a restaurar su democracia», destacó en su tuit.

Today the U.S. announced a reward for information to bring another Maduro regime official responsible for international transnational organized crime to justice. We will continue working with @TheJusticeDept to protect U.S. citizens and help Venezuelans restore their democracy.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) June 1, 2020