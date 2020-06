Penélope Cruz y el venezolano, Edgar Ramírez se lucen con el acento cubano en el éxito de Netflix «La red avispa» (Trailer)

junio 24, 2020 - 10:04 am

El actor venezolano, Edgar Ramírez y la reconocida actriz espaoñala, Penélope Cruz, musa de Pedro Almodovar se lucen en el nuevo éxito fílmico de Netflix «La red avispa» con el dominio perfecto del acento cubano.

Sobre este y otra películas que podemos disfrutar en esta Cuarentena y para algunas el regreso a la nueva normalidad el diario digital https://www.diaridetarragona.com/ reseña:

La desescalada en los cines continúa y en pleno proceso de reapertura paulatina de salas llegan los primeros estrenos, películas que han pasado por grandes festivales como lo nuevo de Xavier Dolan, Matthias y Maxime, o la mexicana Los Lobos que se proyectaron este pasado viernes.

No obstante, la principal novedad de la semana acaba de desembarcar directamente en Netflix. Se trata de La red avispa, un thriller de espías cubanos dirigido por el francés Olivier Assayas y protagonizado por Penélope Cruz, Ana de Armas, Gael García Bernal, Edgar Ramírez, Leonardo Sbaraglia y Wagner Moura.

La película debutó en el pasado Festival de Venecia y pasó también por el de San Sebastián. Aunque se esperaba su estreno en salas de cine, la crisis del coronavirus ha forzado un cambio de planes al tratarse de una producción de Netflix.

Rodada y ambientada en Cuba en los años 90, cuenta la historia de un grupo de espías que se infiltra en el exilio en Estados Unidos para detener una serie de atentados contra la isla, una trama basada en hechos reales y en el libro The Last Soldiers of the Cold War, de Fernando Moráis.

Matthias y Maxime’

Con esta película el canadiense Xavier Dolan regresó a Cannes tras haber ganado, tres años antes, el Gran Premio del Jurado con Solo el fin del mundo. El propio Dolan la define como «un filme de transición», de paso de la veintena a la treintena que también protagoniza y que cuenta la historia de dos amigos cuya relación evoluciona hacia algo más. En pleno confinamiento la distribuidora Avalon celebró un preestreno limitado en Filmin, donde puso la película a disposición de los usuarios de la plataforma durante 48 horas y ahora llega a las salas de cine.

Mientras, el director mexicano Samuel Kishi, que vivió parte de su infancia en Estados Unidos, aborda en su segundo largometraje, la vida de una familia migrante y las dificultades de vivir en un país extraño desde la mirada de dos niños, de ocho y cinco años, que viajan con su madre de México a Albuquerque en busca de una vida mejor. Parcialmente autobiográfico, el filme ha pasado por la Berlinale y el D’A Film Festival Barcelona.