Pau Donés, la dura lucha contra el cáncer detrás del eterno ‘buenrollismo’

Este mismo martes se ha dado a conocer a través de un comunicado la triste noticia del fallecimiento del cantante Pau Donés, famoso por su trayectoria musical de la mano del grupo Jarabe de Palo, en el que fue vocalista, compositor y guitarrista desde su formación en 1995. Según se ha sabido, el deceso del artista oscense, que se crió y vivió en Barcelona toda su vida, ha sido a consecuencia del cáncer de colon contra el que llevaba luchando desde 2015, cuando le fue diagnosticado y se tuvo que someter a su primera operación.

Con una emotiva carta dirigida al equipo médico del Hospital de Vall d’Hebron de la capital catalana, que le atendió y cuidó en sus primeras semanas conviviendo con el cáncer, el cantante, que en octubre de este 2020 iba a cumplir los 54 años, compartió con el mundo entero el 1 de septiembre de 2015 el comienzo de una batalla que le iba a tocar librar por fases y que iba a dejar huella en todos aquellos que le admiraban.

“Enfermeras en mi vida ha habido tres. Tres grandes mujeres a las que quise y sigo queriendo mucho, y a las que ahora, después de haber pasado por el hospital, valoro, respeto y quiero todavía mucho más (…) No es que no paren de ‘trabajar’. No paran de auxiliar y curar a gente. No hay nada en el mundo que pueda pagar un cariño de los vuestros cuando estás jodido en la cama de un hospital”, escribió el músico español en ese mensaje, utilizado para revelar también la primera pausa artística de Jarabe de Palo y la cancelación de la gira que tenían prevista para poder dedicar tiempo a recuperarse y volver más fuerte.

Apenas siete meses después de ese triste anuncio, que conmocionó al mundo de la música y, en especial, a los fans de la banda aragonesa, Pau Donés decidió tomar las redes sociales el 4 de abril de 2016 para revelar a sus seguidores que estaba “limpio” y recuperado, por lo que iba a volver a dedicarse en cuerpo y alma a su actividad profesional poco a poco.

Ese comunicado, que llegó después de algunos meses de retransmisión casi en directo en redes sociales de los diferentes estadios del tratamiento del cantante con un envidiable sentido del humor, ‘buenrollismo’ y algunas imágenes y textos bastante cómicos para quitar hierro a su paso por el “club de los cangrejos” (como llamaba él al cáncer), trajo una calma a la vida de Donés y sus seres queridos que, por desgracia, duró poco más de un año.

El 8 de febrero de 2017, el artista echó mano de la página web de Jarabe de palo para anunciar que iba a someterse otra vez a un tratamiento contra el cáncer después de que le detectaran un nuevo tumor en el peritoneo. A pesar de todo, como él mismo adelantó, esta vez nada iba a impedirle seguir con la marcha, estrenar disco, salir de gira con su banda y publicar su autobiografía ‘50 palos: … y sigo soñando’.

“Después de darle muchas vueltas, llegué a la conclusión de que no iba a dejar que el cangrejo me volviera a apartar de la música. Pasara lo que pasara, en 2017 Jarabe volvía a los escenarios”, aseguró Donés en ese anuncio, que puso fin a “un año y medio estupendo en casa, disfrutando de la familia” y con unas pocas visitas médicas esporádicas convertidas en divertidos episodios de un diario de abordo del cáncer en Instagram.

Después de meses de seguir con lo que más le gustaba a pesar de sus limitaciones físicas y de compartir sus visitas al hospital sin perder la sonrisa y tratando siempre de no caer en la demonización del cáncer, algo que el oscense intentó evitar a toda costa desde su diagnóstico, finalmente en octubre de 2018, tras cumplirse el 20º aniversario de su banda, Pau Donés anunció que a partir de enero de 2019 iba a dejar la música, algo que llevó a la nueva retirada de Jarabe de Palo.

Aunque en 2019 el cantante ya adelantó que iba a alejarse totalmente de la esfera pública, antes de su descanso anunció a sus fans que, aunque iba a dejar de lado la música, uno de sus dos grandes romances, iba a pasar a dedicárselo al otro “gran amor” de su vida, su hija Sara, en California.

Según reveló en una entrevista a La Vanguardia meses más tarde desde el otro lado del charco, después de muchos años en los que no había podido dedicarle el tiempo que habría querido por su agenda profesional a la pequeña, que hoy ya tiene 16 años, finalmente había llegado la hora: “He hecho de medio padre durante la infancia de mi hija, que ahora tiene 15 años, en el sentido de que teníamos mucha calidad cuando estábamos juntos pero muy poca cantidad (…) Hemos pasado de vernos dos veces al año como quien dice a vernos cada día. Todo va muy bien”.

A pesar de que esa baja indefinida y ese nuevo enfoque vital pudo hacer pensar a muchos que ya habían visto lo último del cantante en la música, el artista oscense adelantó que tenía planes de regreso, que se materializaron con una última sorpresa hace dos meses, cuando Pau Donés anunció su “vuelta” tras una actuación desde su balcón de Barcelona en plena pandemia que se hizo viral.

De esta forma, con un inesperado y emotivo regreso de Jarabe de Palo, que había saltado a la fama con ‘La flaca’ 24 años antes, Pau Donés volvió al ruedo para un significativo capítulo final titulado ‘Lo que tú me das’ junto a su familia artística. Un tema con el que el cantante quiso lanzar un mensaje de agradecimiento a todos aquellos que estuvieron con él a lo largo de su lucha haciendo que siempre valiera la pena sonreír.

