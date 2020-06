Papá de J Balvin envió mensaje a Shakira para defender a su hijo

junio 29, 2020 - 2:50 pm

Como se ha hecho habitual en las últimas semanas, la imagen de J Balvin está en caída para muchos de sus seguidores debido a las posiciones que ha tomado en algunos temas del país y a actitudes que no han gustado en las redes sociales.

Y el pasado jueves se hizo tendencia por una entrevista con la revista Billboard en la cual, supuestamente, se burló de Shakira. Balvin estuvo en una entrevista con la revista Billboard, en la cual también participaron Black Eyed Peas y Maluma, y uno de los temas fue la tambiñen cantante colombiana, Shakira.

En un momento dado, se le preguntó a Will.i.am, líder de BEP, con quién había tenido que ser más ‘flexible’ durante las grabaciones, a lo que respondió que con Shakira. Y justo ahí, Balvin empezó a reírse a carcajadas. Will.i.am, por su parte, continuó con su respuesta: «He aprendido mucho de Shakira, pues es muy profesional, es una escuela (…) Me ayudó mucho a mejorar la letra, el sonido, el ritmo, y lo hace de forma muy amable: paso 1, 2 y 3“. “Y luego te regresa al paso 1», intervino, de nuevo, Balvin.

Ante esto, el papá de J Balvin, Álvaro Osorio, se comunicó con la encargada de realizar la entrevista y adjunto los pantallazos de Whatsapp de la comunicación. “Mi reina te escribe Alvaro, padre de J Balvin, quien tanto como tú han puesto muy en alto la bandera de Colombia. Mi hijo siempre te ha admirado y lo ha dicho a los 4 vientos. Los 2 son colombianos y como tal deben ser respetados por los fans de mi hijo hacia a ti como tus fans respeten a J Balvin y no monten cortinas de odio y humo inservibles”.

A lo cual ella le contestó: “Ay Álvaro, acabo de colgar con Fabio porque estoy histérica con esto. Fue una conversación divina. No se dijo absolutamente nada fuera de lugar en ningún momento y de ninguna manera. No entiendo a la gente. Yo soy supercuidadosa con las entrevistas y siempre los cuido. Esto es un invento de los haters. Mírala toda. Es una entrevista supercool y superbuena onda y todo lo que se dice es positivo. Increíble que esto esté pasando. Lo bajaría, pero implicaría que hubo algo malo, pero es que no hay nada malo. Para nada. Yo creo que hay que dejar que esto pase y ya”.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Agencias