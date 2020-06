Nueva York y Berlín se quedan sin sus maratones por el coronavirus

junio 24, 2020 - 2:37 pm

El maratón de Nueva York, el más multitudinario del mundo y que este año celebraba su 50 aniversario, y el de Berlín fueron cancelados este miércoles 24 de junio debido a los riesgos de la pandemia de coronavirus.

Será la segunda ocasión que no se disputará esta carrera icono de Nueva York, programada para el 1 de noviembre con más de 50.000 atletas. Desde su creación en 1970 solo se había suspendido en 2012 por el impacto causado por el huracán Sandy.

«Cancelar el maratón de este año es una gran decepción para todos los que están asociados», dijo Michael Capiraso, director ejecutivo de New York Road Runners (NYRR), organizador de la prueba, citado en un comunicado, «pero ese era claramente el camino a seguir en vista de la seguridad sanitaria».

Nueva York fue el epicentro de la pandemia en Estados Unidos y todavía es la ciudad con más fallecimientos a causa del virus, unas 22.000 de las más de 121.000 muertes en el país.

La situación viene mejorando en las últimas semanas en la ciudad. Las autoridades han reportado las menores cifras de casos desde el inicio de la pandemia y la economía se está reactivando.

The 2020 #TCSNYCMarathon, set to take place on Nov. 1, has been canceled due to coronavirus-related health and safety concerns. Registered runners will be contacted by July 15 regarding their cancellation resolution options, including a refund. Learn more: https://t.co/8TlWiekDss pic.twitter.com/mUnrcCayaz

