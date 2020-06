Noticia al Día conversa con… Maisong Lee

View this post on Instagram

Su nombre es Maison Lee, pero para muchos es el “Chino maracucho”, sin embargo él nació en Punto Fijo y fue criado en Cabimas, sus raíces son de Corea del Sur, país donde reside actualmente. Hace tiempo contagió a las redes sociales con el humor zuliano, y es que para muchos era increíble ver a un asiático gritar “Qué Molleja”. Desde ese entonces se ha dedicado a entretener, buscando hacer sonreír a la gente ante la calamidad en Venezuela y ahora en el mundo. Confiesa que el arroz chino venezolano sabe mejor que el de origen, y ahí coincide con muchos. Para Maisong la prioridad de ser reconocido es juntar voluntades para ayudar en buenas causas, por eso se ha involucrado en todas las posibles con un mismo fin. A sus 29 años @Maisongtv se confiesa humano, y apoya la causa de antiracista y antixenofoba, para él no hay diferencias entre las personas y hace de su norte la igualdad, pero sobre todo la de entremeter con sus ocurrencias. Maisong Lee es otra de esas historias de venezolanos que forman parte de #NoticiaAlDiaConversaCon en su cuarta entrega conducido por nuestro periodista @luisferheroch