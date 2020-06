¡No puede ser! Aseguran que Cristian le pegó a su mamá, Verónica Castro

junio 23, 2020 - 10:07 am

Según la presentadora Yolanda Andrade. el cantante Cristian Castro habría ahorcado y pateado a su madre, la también cantante y actriz de telenovelas Verónica Castro.

En entrevista para el programa El run run del espectáculo, la mexicana rememoró una supuesta discusión que tuvo el músico con Verónica Castro.

Según lo expuesto por Andrade, fue la misma actriz quien la llamó para notificarle que iba a la casa de su mamá (doña Socorro) para solucionar un problema entre ella y su hijo. Aunque le aconsejó no inmiscuirse en ese conflicto porque Cristian y su abuela “se entendían muy bien”, ella hizo caso omiso.

“Después ella me habló y me dijo ‘Cristian me pegó’. Fui por ella, la llevé al hospital y ella dijo que nos habían asaltado. Era una mentira tras mentira”, agregó.

La primera actriz tuvo que someterse supuestamente a una cirugía porque el artista le “rompió toda la espalda y el cuello”. Acto seguido, Andrade aclaró que la agresión de Castro no fue porque se haya enterado de la relación que existía entre Verónica y ella.

Insiste en su amorío con Verónica Castro

La conductora reiteró que sí tuvo un romance con la intérprete y que toda su familia lo sabía. “La mamá y los hijos sabían de nuestra amistad y obviamente de nuestra relación. Aquí estamos diciendo la verdad, no soy ninguna mentirosa”, señaló.

