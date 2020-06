«No lo permitiremos», dijo Rick Scott sobre supuesta participación de chavistas en protestas de EEUU

junio 4, 2020 - 10:23 am

El senador de los Estados Unidos, Rick Scott, rechazó la supuesta participación de afectos al Gobierno venezolano y la «revolución», en las protestas de Estados Unidos tras la muerte de George Floyd.

Scott señaló que se trata de infiltrados en dichas manifestaciones, quienes, a su juicio, tienen la tarea de instigar a la violencia.

«El régimen de Maduro está apoyando a instigadores violentos en las protestas en el área de Miami», escribió Scott su Twitter, mientras en la misma publicación añadió: «No lo permitiremos. Cualquiera que tenga vínculos con estos regímenes, que incite a la violencia sufrirá las consecuencias legales de sus acciones».

Reports that the Maduro regime and other LatAm dictators are supporting violent instigators at protests in the Miami area.

We will NOT allow it. Anyone with ties to these regimes that incites violence will suffer the legal consequences of their actions! https://t.co/xY6PHVOJ1x

— Rick Scott (@SenRickScott) June 3, 2020