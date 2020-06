Nickelodeon sacó finalmente a Bob Esponja del clóset

junio 15, 2020 - 9:21 am

Bob, es una esponja cuadrada y amarilla que junto a su mejor amigo Patricio tienen muchas aventuras en el Fondo de Bikini, la ciudad en la que viven, en el fondo del mar.

Esa comiquita que divierte a los niños de millones de hogares, finalmente fue sacada del clóset y disipó muchas dudas en quienes comentaban que les parecía gay.

Para nadie es un secreto que desde que se estrenó la caricatura han circulado diversas teorías conspirativas que afirmaban que el personaje principal era gay, debido a diversas escenas donde se podía ver vestido de mujer y con actitudes femeninas.

Este 2020, Nickelodeon confirmó la teoría a través de su cuenta en Twitter, donde celebró el día del orgullo LGBTQ+ y compartió a tres de sus personajes que representan a esta comunidad, entre ellos Bob Esponja.

Quieres verlo aquí:

Celebrating #Pride with the LGBTQ+ community and their allies this month and every month 🌈 ⁣

(🎨: by @ramzymasri) pic.twitter.com/pENmTaQB0h

— Nickelodeon (@Nickelodeon) June 13, 2020