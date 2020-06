Negal Morales: Estamos cambiando AD para cambiar Venezuela y lograr un parlamento plural

junio 18, 2020 - 7:34 am

Negal Morales, secretario de la Asamblea Nacional liderada por Luis Parra, aseguró que ellos están buscando la vía para lograr el cambio político en el país y cuestionó que algunos sectores buscan la abstención, la insurrección y la asfixia a través de medidas internacionales a «individualidades y ahora al pueblo venezolano para producir un estallido social».

Así lo afirmó durante una entrevista concedida al programa Primera Página, que se transmite por Globovisión en la que además resaltó que esto solo responde que a una manera de apartarse del voto, como herramienta de cambio y lo han reflejado hacia la directiva de la Asamblea Nacional y los partidos políticos.

Consideró que no pueden apartarse de la vía del voto como un mecanismo para producir los cambios en el país. Mencionó que desde siempre, cuando pertenecía a la juventud de Acción Democrática, se ha opuesto a ir en contra de los procesos electorales y mencionó que su partido no debe apartarse de esta ruta.

En cuanto a la nueva directiva de la Consejo Nacional Electoral designada por el Tribunal Supremo de Justicia acotó, que para que esto ocurriera dentro de la Asamblea Nacional debía haber un consenso y al no existir este había que ir al TSJ y nombrarse por omisión legislativa, recordando que no es la primera vez que se nombra de esta manera, puesto que esto se viene haciendo desde el 2003.

«Una manera de mentir a veces es decir una verdad a medias, no había consenso dentro de la Asamblea y hoy fueron nombrados por el TSJ, un CNE que tiene una gran responsabilidad, la de construir junto a nosotros, las condiciones para que los venezolanos se expresen y podamos seguir trabajando, porque sabemos siempre ha habido inequidades y abusos…, pero una cosa es que haya abusos y otra cosa es que entreguemos la vía del voto, que es la que sabemos organizar y es la que sabemos hacer , para entregarselas al chavismo», argumentó Morales.

El parlamentario reiteró que el cambio en Venezuela pasa por la protesta pacífica, por las reivindicaciones sociales, pero pasa también por el voto como herramienta de cambio, como ha sucedido en muchos países.

Afirmó que no están de parte de Maduro, por lo que si buscan un cambio y por eso están en la lucha. Agregó que están llenos de entusiasmo luego de los cambios ocurridos en los partidos.

En relación a porqué no formar un nuevo partido manifestó: «Yo que nací en AD, que he sido un dirigente de mi partido por 30 años desde que era un niño, dirigente estudiantil, secretario juvenil nacional de AD, secretario general del partido en Miranda, representante de AD en el Frente Amplio, en la mesa, yo que he tenido muchas responsabilidades dentro de mi partido, porque yo tengo que entregar mi casa a quien hoy se han equivocado y se han apartado de la vía que AD desde su principio ha planteado, siendo el fundador del voto y de la democracia, AD le dio la herramienta a este país para que se expresara».

Recalcó que ellos decidieron trabajar desde adentro del partido y no entregar los espacios que les corresponde, hizo un llamado a los militantes a ponerse a la orden del partido del público.

«Estamos cambiando AD para cambiar a Venezuela y al cambiar a AD vamos a lograr que cambiemos las condiciones, porque ya hay un nuevo CNE y vamos a exigir participar y Venezuela va a cambiar porque ese Parlamento que viene, va a ser plural, porque va a ser un Parlamento para la paz, de la representación de la sociedad que quiere entenderse».

Morales criticó que Henry Ramos Allup se reuniera con Maduro de espaldas al país, pidiendo un rector. «Por qué se reúnen a trastiendas y no de cara al país».

Nunziatina Maugeri Suensverg

Noticia al Día