Natti Natasha sobre las fotos de su boda: «Me casé a los 21, me divorcié y seguí con mi vida» (+Fotos)

Natti Natasha, estuvo casada, si como leen, muy pocos lo sabían y es que la hermosa cantante dominicana no es de las mujeres que andan presumiendo sus conquistas y menos haciéndolo público.

Ella trata de mantener al margen del foco de los medios su vida amorosa, quizás por eso cuando en los últimos días se filtraron unas fotografías de su boda, el mundo se quedó sorprendido ante la noticia de que había estado casada.

Las imágenes mostraban a una jovencísima Natti Natasha vestida de blanco, con un velo y sonriente en su enlace junto al que sería su pareja de entonces y del cual se desconocen datos.

Ante el furor que causaron estas instantáneas, que rápidamente dieron la vuelta al mundo, la cantante se pronunció durante una conversación telefónica con Diario Libre, donde confirmó que estuvo casada y que se divorció.

«Tú sabes que todo el mundo tiene un pasado, yo he tocado eso en otras entrevistas, pero por razones personales y para enfocarme en mi música no habló de eso. Me casé bien joven, a los 21 años, me divorcié y seguí con mi vida», dijo la dominicana, que se casó cuando todavía vivía en República Dominicana y antes de viajar a Estados Unidos para perseguir su sueño de ser cantante.

«Ahí fue que pude enfocarme para seguir luchando por mis metas y ahora mismo gracias a Dios puedo ser una imagen de superación para todas las chicas. En eso sigo y seguiré trabajando», prosiguió Natti, que en la actualidad tiene 33 años y es una de las artistas urbanas más populares.

A raíz de la filtración de estas imágenes que desvelan esta parte de su vida privada hasta ahora desconocida, surgieron comentarios sobre una segunda boda que habría tenido lugar en Nueva York. Unos rumores que Natalia Alexandra Gutiérrez -nombre real de la artista- negó rotundamente durante otra entrevista con Listín Diario, donde también se pronunció sobre las fotos de su casamiento.

«La gente siempre dirá muchos comentarios, muchas cosas y van a agregar, pero ahí no tengo nada que decir», sentenció.

En los últimos años, Natti Natasha se ha convertido en una de las cantantes más reconocidas de la música latina, su lista de colaboraciones cuenta con nombres como David Guetta, Daddy Yankee o Thalia. Pero a pesar de ser una de las intérpretes más cercanas, también mantiene su vida privada alejada del foco mediático para que sea su música el centro de atención, un hermetismo le ha permitido estar alejada de los escándalos.

