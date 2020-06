Natalia Monasterios ¡Superado el escándalo! (Videos)

junio 18, 2020 - 11:07 am

La animadora de TV, Natalia Monasterios ya dejó atrás el escándalo en el cual se vio envuelta una vez que su ex esposo la grabara «infraganti» cuando le era infiel con un reconocido empresario venezolano.

Así contó el brollo Chepa Candela en su columna de 2001 «¡¡¡Buenos días mis amores!!! Y antes que preparen los trajes de baños para que pelen esas “cuerpas” en la playa, aprovechando el “finde”, pónganme las fanfarrias para recibir lo mejor, lo más suculento y ¡hot, hot! de la movida farandulera, donde el que puja, ¡puja un guacal de piñas!… Sino, pregúntenle a la NATALIA MONASTERIOS, quien quedó en la calle cuando se viralizó vía Whatsapp, redes sociales, prensa digital y hasta La bomba un video donde, aparentemente, está chanceando con el empresario Johnny Badler, el mismo que está protagonizando el escándalo gracias a los 15 años que le celebró a su hija en un reconocido hotel capitalino… Pero volviendo a la susodicha (más adelante retomo este tema que está escandalizando a todo el mundo), quedó bien mal parada cuando su ex la grabó en un área reservada de un restaurante de Las Mercedes, Caracas, en una actitud muy particular… “Aquí están los pajaritos”, dijo el hombre, grabando a la catira y al Badler, y la reacción de ella fue de sorpresa e indignación, porque fue cachada cuando está en medio de un proceso legal para separarse de quien fuera su esposo… “¿Qué haces aquí”, le cuestiona la panelista del aburrido panel de “Se armó la tramoya” (Portada’s), y acto seguido hubo una especie de forcejeo y gritos… Lo que me extraña, araña, es que según fuertes e insistentes “run runes” que suenan en Venevisión, la animadora está empatada con un alto ejecutivo de La Colina, peeeeeero, también se le emparentó con su compañero del matutino del canal del tigrito, que no es otro sino el ex míster Jesús de Alva… Dicen las malas lenguas (y repite la mía… ¡Trúuuua, lorito, trúuuua!), que el ex de la Natalia se la pasaba preguntándole a los amigos cercanos de la que fuera su mujer que qué significaba eso que se la pasaba para arriba y para abajo con el Jesús, y más de uno se lavó las manos cual Pilatos porque eso de problemas de dos, el tercero sobra…»