Nacho versiona La Murga de Panamá y se convierte en un exitazo (VIDEO)

junio 2, 2020 - 7:25 pm

Miguel Mendoza, mejor conocido en el mundo artístico como Nacho, sorprendió a sus seguidores con una nueva producción musical. Se trata de una versión de La Murga de Panamá.

«Muchos de mis colegas me consideran parte del género tropical, otros me consideran del género urbano, yo considero que la música es casi todo para mí y es por eso que me complace saber que Dios me dio el don de interpretar un montón de géneros y no me limito a hacer solo uno», escribió Nacho en su Intagram.

Cabe destacar que Nacho se ha destacado en el género urbano. Sin embargo, como él dice, ha cosechado éxito por ser un artista integral.

Pero, «Yo no cambio lo mío», subrayó.

Lea también: ¿Y la barriga pa’ cuando? Diosa Canales roba suspiros, pero también genera dudas sobre su embarazo (FOTOS)

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Haroldo Manzanilla

Noticia al Día