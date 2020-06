Nacho elimina sus redes sociales por su salud emocional y la de sus hijos (Capture)

junio 30, 2020 - 8:13 am

El cantante venezolano «Nacho», anunció este lunes su retiro de las redes sociales, ante los constantes ataques y señalamientos de sus seguidores, luego que se confirmara que está esperando una niña con la periodista y modelo venezolana Melany Mille.

«Respiraré, avanzaré, y me saldré de esta novela, antes que estos personajes deterioren mi salud. Que sigan haciendo fiesta conmigo y sigan entreteniéndose con lo que siembran. Yo voy alejarme por el bien de mis hijos y por mi tranquilidad emocional. Ojalá les haya hecho muy felices ver cómo las lenguas en descontrol parte de cuerpos sin cerebro intentaron hacer estragos en mi paz, bueno no puedo decir que no lo lograron», publicó el cantante y compositor poco antes de eliminar de manera definitiva su cuenta de Instagram.

Nacho ha pasado los últimos meses en Margarita luego que se decretara la cuarentena nacional por el COVID-19, desde allí siempre estuvo activo en las redes, mostrando sus día el compartir con la gente y el apoyo, pero cada publicación hecha fue cuestionada severamente por sus seguidores, quienes en todo momento le criticaban por la vida que llevaba y por haberse separado de su esposa Inger Devera, con quien tuvo cuatro hijos, después de una relación de seis años.

El artista quien siempre ha respondido por cada comentario, con una acción positiva, tratando de mostrar alegría ante los nuevos acontecimientos de su vida, parece que ya no le hacen gracia los señalamientos que le hacen y esto lo ha estado afectando, según lo que revela al final de su post en el que menciona que los comentarios han logrado afectar su paz.

A pesar de aclarar en un post que él y su esposa Inger Devera ya se encontraban separados al momento de comenzar una relación con la modelo Melany Mille, la aclaratoria no sirvió de mucho y sigue siendo el blanco de criticas de miles de internautas que catalogan al intérprete como “hipócrita” y a su pareja como una “roba maridos” en cada red social en la que aparecen.

Aunque el anuncio en primera instancia señalaba que era temporal, poco después el criollo borró el post y las imágenes y más tarde cerró por completo su cuenta.

Nunziatina Maugeri Suensverg

Noticia al Día