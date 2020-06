Murió Pau Donés, cantante del grupo español Jarabe de Palo, a los 53 años (Video)

junio 9, 2020 - 5:45 am

El cantante de la banda española Jarabe de Palo, Pau Donés, falleció este martes a los 53 años después de una larga batalla contra el cáncer, según confirmó su familia en un comunicado.

«La familia Donés Cirera comunica que Pau Donés ha fallecido el día 9 de junio a consecuencia del cáncer que padecía desde agosto de 2015», indicó el comunicado, divulgado en las redes sociales de Jarabe de Palo.

El grupo y su vocalista saltaron a la fama a mediados de los años 90 con canciones como «La flaca» o «Depende».

La familia ha agradecido la dedicación al servicio oncológico de los hospitales catalanes donde se trató Donés y piden «el máximo respeto e intimidad en estos momentos tan difíciles».

El músico, nacido en Montanuy (Huesca) y criado en Barcelona estaba a punto de sacar su decimocuarto disco y acababa de presentar una canción del álbum, titulado ‘Tragas o escupes’. Había retomado su actividad musical después de anunciar una parada indefinida de los escenarios en 2019.

El comienzo del cantante en la música se inicia con 15 años y de la mano de su hermano Marc, con quien tocó en los grupos J & Co. Band y Dentaduras Postizas. Donés llegó al éxito musical como líder de la formación Jarabe de Palo, grupo fundado por él mismo y con el que en 1996 publicó su primer éxito, La Flaca.

Siempre influenciado por la música latina pero también por la rumba catalana y el flamenco, Donés grabó con Jarabe de Palo 14 discos a lo largo de 22 años, convirtiéndose en una banda de referencia del rock latino en España. Antes de llegar a la fama se licenció en Económicas, trabajó como modelo y montó con su hermano una empresa de atrezzo y figurinismo.

Estos últimos años, el compositor trató de desestigmatizar el cáncer y mostró su lucha contra la enfermedad desde que anunció que la padecía, en 2015. Su propósito era desmitificarla y afirmaba que no es mejor ni tiene más mérito quien supera un cáncer que quien no. Él siempre se mostró partidario de hablar del cáncer y utilizó su presencia mediática para enviar mensajes optimistas a las personas con su mismo diagnóstico o que estaban pasando por una terapia. «Vivo al día, que es algo que siempre he predicado mucho a un nivel teórico y que desde que tengo cáncer practico completamente», reflexionaba hace medio año en una entrevista. El músico estaba separado y tiene una hija.

El Diario.es